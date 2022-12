Petroleras reducirán crecimiento de gasto internacional en 50%

(Bloomberg) -- Los gigantes petroleros están a punto de reducir a la mitad el crecimiento de su gasto internacional el próximo año en respuesta a los precios más bajos del crudo, lo que asesta otro golpe a un mercado global que ya enfrenta una desaceleración en la producción de los campos de shale de EE.UU.

Se prevé que algunas de las mayores empresas petroleras y gasistas del mundo aumenten sus presupuestos internacionales un 12% en 2023, frente al 26% de este año, según una encuesta de Evercore ISI. También se proyecta que el crecimiento del gasto en Norteamérica se reduzca a la mitad, con un aumento de alrededor del 18%. Los presupuestos se habían disparado este año, cuando el sector se recuperó de la caída provocada por la pandemia.

James West, analista de Evercore, escribió el 12 de diciembre en una nota a los inversores que los presupuestos para el año que viene se basan en las expectativas de las empresas de que el barril de petróleo se sitúe en US$78. Esta cifra es inferior a los US$83 dólares por barril previstos en el estudio de Evercore sobre el gasto a mitad de año, publicado en julio.

“Con la disminución de la productividad de los pozos y una geología cada vez más difícil que limita el crecimiento, el aumento de la producción de shale de Estados Unidos probablemente ha alcanzado su punto máximo”, escribió West. Las empresas más grandes “recortaron su gasto internacional en un 68% desde el pico de 2013 hasta el mínimo de 2021 y habían sido más lentas en aumentar el gasto a medida que priorizaban la disciplina de capital.”

