México, Argentina, Colombia critican el trato de Perú a Castillo

(Bloomberg) -- Los Gobiernos de izquierda de México, Argentina y Colombia pidieron la protección de Pedro Castillo —presidente peruano que la semana pasada fue acusado constitucionalmente por el Congreso por intentar realizar un golpe de Estado— en un comunicado de redacción enérgica, pero que no pide su reincorporación.

Los tres países, así como Bolivia, emitieron un comunicado conjunto pidiendo a Perú que respete los derechos de Castillo, a quien se refieren como presidente de Perú incluso después de que fuera derrocado.

Los cuatro Gobiernos expresaron su “profunda preocupación por los recientes hechos que resultaron en la destitución y detención del presidente Pedro Castillo”.

Desde que fue electo en 2021, Castillo fue víctima de una “persecución antidemocrática”, dijeron los Gobiernos, y agregaron que se debe respetar la voluntad del pueblo peruano.

Según el periódico La República, al menos siete manifestantes han muerto en enfrentamientos entre los partidarios de Castillo con las fuerzas de seguridad, mientras que la policía dijo que 15 de sus oficiales resultaron heridos por un explosivo. Castillo fue acusado constitucionalmente y luego arrestado el 7 de diciembre después intentar disolver el Congreso.

El 9 de diciembre, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Castillo, advirtió a México que no interfiriera en los asuntos internos de Perú.

Nota Original:Mexico, Argentina, Colombia Slam Peru’s Treatment of Castillo

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.