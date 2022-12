Martes, 13 de diciembre de 2022 (04.00 GMT)

PERÚ CRISIS

Perú se sume en ola de violencia con 7 muertos y centenar de policías heridos

Lima. Las manifestaciones de protesta que estallaron el domingo contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso peruano alcanzaron un máximo nivel de violencia ayer lunes al reportarse un total de siete muertos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima.La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que ha aumentado a siete la cifra de fallecidos en algo más de 24 horas en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado.

PERÚ CRISIS

Perú decreta estado de emergencia 60 días en región epicentro de protestas

Lima. El gobierno de Perú decretó ayer lunes el estado de emergencia por 60 días en siete provincias del departamento sureño de Apurímac, epicentro de las protestas que piden la destitución de la presidenta Dina Boluarte y en la que han fallecido, al menos, cuatro manifestantes. De este modo, el Ejecutivo busca mantener el "orden interno" en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes con el trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, según se puede leer en la norma publicada en el diario oficial El Peruano.

COLOMBIA PAZ

Colombia y el ELN, cuatro pasos más cerca de la paz tras diálogos en Caracas

Caracas. El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) terminaron ayer lunes en Caracas un primer ciclo de 21 días de negociaciones con la proclamación de cuatro acuerdos que las partes ven "como una luz de esperanza" en el camino hacia la paz en el país andino. Ambas delegaciones, luego de numerosas reuniones a puerta cerrada, suscribieron una declaración conjunta en la que destacaron el ambiente "respetuoso, transparente y cordial" que caracterizó este proceso -reanudado luego de cuatro años y medio, con el impulso del Gobierno de Gustavo Petro-, que continuará en México en enero de 2023.

BRASIL ELECCIONES

Lula reivindica la democracia entre lágrimas al recibir diploma de presidente

Brasilia. Con una profunda emoción que le llevó a las lágrimas, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva reivindicó ayer lunes el valor de la democracia frente al "autoritarismo", al recibir el diploma que le certifica como ganador de las elecciones en una ceremonia en Brasilia. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que será investido el 1 de enero, también arremetió contra "el desmonte" de las políticas públicas y el "legado perverso" que deja el Gobierno de Jair Bolsonaro, al que derrotó el 30 de octubre en las urnas.

BOLIVIA PRESUPUESTO

Tensión en partido gobernante estanca aprobación presupuesto 2023 en Bolivia

La Paz. La aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia está estancada en el Parlamento por las divisiones internas en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), en vísperas de una sesión en la Cámara de Diputados en la que se debe retomar la discusión luego de varios días de pausa.Las tensiones enfrentan a un grupo de legisladores cercanos al presidente de Bolivia, Luis Arce, con la llamada "bancada radical", que son los parlamentarios afines al exmandatario y jefe nacional del MAS, Evo Morales, quien ha criticado la ausencia en el presupuesto de recursos para algunas obras que se consideran importantes.

IRÁN PROTESTAS

Irán ejecuta en público a un segundo manifestante por participar en las protestas

Teherán. Las autoridades iraníes ejecutaron en público ayer lunes a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden el país, a pesar de la ola de críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada. Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad (noreste) después de que fuese sentenciado a muerte por el asesinato de dos agentes de seguridad, informó la agencia de noticias Mizan, del Poder Judicial.

PARLAMENTO EUROPEO

La policía belga registra la sede del PE en Bruselas por el caso de corrupción

Bruselas. La policía belga efectuó en la tarde de ayer lunes un registro en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas para incautarse de datos necesarios para la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de trabajadores de esta institución vinculado a Catar. Según informaron medios belgas, la vicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), la socialdemócrata griega Eva Kailí, que actualmente se encuentra bajo arresto, está involucrada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones de la Eurocámara con respecto a la celebración del Mundial de fútbol.

UCRANIA GUERRA

Kiev amenaza con más ataques contra territorio ruso

Leópolis/Moscú. Las autoridades ucranianas advierten de que no necesitan permiso para atacar objetivos en territorio ruso, mientras en Rusia admiten que Ucrania tiene capacidades para ello y llaman a reforzar la defensa antiaérea en la retaguardia profunda. La prensa estadounidense informó de que Washington deja a Kiev elegir cómo emplear sus armas y solo exige respetar "las leyes de la guerra y las convenciones de Ginebra", tras los ataques de drones ucranianos a aeródromos rusos ubicados a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana.

AFGANISTÁN ATAQUE

Tres muertos y 18 heridos en un ataque a un hotel frecuentado por chinos en Kabul

Kabul. Un ataque ayer lunes contra un hotel en la capital de Afganistán frecuentado por ciudadanos chinos dejó tres asaltantes muertos y 18 heridos, entre ellos al menos dos extranjeros. Un grupo de asaltantes armados irrumpió hacia las 14.30 hora local (10.00 GMT) en un hotel situado en el distrito policial 4 de la capital afgana. Tanto el hotel como el restaurante que alberga son populares entre los ciudadanos chinos, afirmó a EFE un vecino y testigo ocular del atentado que pidió el anonimato.

GLOBOS ORO

La película "The Banshees of Inisherin" lidera las nominaciones de los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.). La película "The Banshees of Inisherin", del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro, según anunció ayer lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés). Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue "Everything Everywhere All at Once", de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones, mientras que "Babylon", de Damien Chazelle, y "The Fabelmans", de Steven Spielberg, alcanzaron cinco candidaturas cada una. EFE

int-mmg/amd/ics