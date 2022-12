Mandatario australiano rinde tributo a policías y civil muertos en tiroteo

Sídney (Australia), 13 dic. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, rindió este martes tributo a los dos policías y el civil que murieron por disparos en un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en el noreste del país, en el que también fueron abatidos los tres delincuentes.

"Todos los australianos estamos conmocionados y tristes por esta trágica pérdida de vidas", dijo Albanese, en un comunicado, un día después de esta "atrocidad" ocurrida en una propiedad rural en Wieambilla, en la región de Western Downs, a unos 270 kilómetros al oeste de Brisbane.

Los dos agentes- Matthew Arnold y Rachel McCrow, de 26 y 29 años de edad, respectivamente- habían ido junto a otros dos compañeros a esta propiedad para investigar una denuncia sobre una persona desaparecida cuando los tres atacantes dispararon a quemarropa contra ellos sin que pudieran defenderse.

Los atacantes, fuertemente armados, también mataron a un vecino, identificado como Alan Dare, quien fue hasta esa propiedad para ayudar, explicó Albanese al rendir tributo a este civil fallecido y los dos agentes que sobrevivieron al ataque.

"Esto es valentía y servicio público en su máxima expresión", enfatizó Albanese, al expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos.

El trágico tiroteo en Wieambilla concluyó la noche del lunes cuando un equipo de agentes policiales especializados "abatieron mortalmente" a los tres delincuentes, según dijo en la mañana del martes, la comisionada de Policía de Queensland, Katarina Carroll.

Llevará "varios días, si no semanas, desentrañar cada aspecto de la escena, cada segundo de lo que ocurrió", según declaró Carroll en una rueda de prensa en la localidad de Chinchilla, en Western Downs, que fue retransmitida por la ABC.

Dos de los tres atacantes ya fueron identificados como Nathaniel Train- un exdirector de escuela a quien buscaba la Policía- y su hermano Gareth, dueño de la propiedad.

Se presume que la esposa de Gareth Train, Stacey, murió abatida por la Policía, informó la cadena pública australiana ABC.

Por otro lado, el diario The Guardian Australia publicó hoy que Gareth Train formaba parte de una comunidad que compartían teorías de la conspiración en las redes sociales y que opinaba que la masacre de Porth Arthur (Tasmania)- considerada como la peor masacre de la historia moderna en Australia- era falsa.

En esa masacre, que motivó una reforma a la tenencia de armas que ha sido ejemplar a nivel internacional, el perpetrador, Martin Bryant, mató a 35 personas e hirió a 23.

"Si eres conservador, anti-vaxx (sic), amante de la libertad, manifestante... hablas sobre la conspiración y las noticias alternativas, pensador crítico independiente, buscador de la verdad, cristiano, patriota, etc, etc espera una visita de estos martillos (autoridades)", había escrito Gareth Trainen las redes sociales, según The Guardian.EFE

