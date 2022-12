LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (13 de diciembre)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El Departamento del Trabajo da a conocer el Índice de Precios al Consumidor de noviembre. Analistas consultados por Reuters prevén que los precios hayan subido un 7,3% interanual y un 0,3% mensual, luego de que en octubre aumentaron un 7,7% interanual y un 0,4% mensual. (1330 GMT) -El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) de la Reserva Federal inicia su reunión de dos días sobre las tasas de interés en Washington. -El Departamento del Tesoro subasta bonos a 30 años. (1800 GMT) -El Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés) difunde su reporte semanal de inventarios de crudo. BRASIL -El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística publica el dato de la actividad del sector de servicios en octubre. La actividad probablemente se contrajo un 1,0%. (1200 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS UE- Los grupos políticos del Parlamento Europeo votaron a favor de destituir a Eva Kaili de su cargo de vicepresidenta por un gran escándalo de corrupción, al tiempo que su abogado decía que ella negaba cualquier delito en su primer comentario público sobre el caso. Kaili, que es una de los 14 vicepresidentes de la Eurocámara, se encuentra entre las cuatro personas detenidas e imputadas en Bélgica el fin de semana por las acusaciones de que Qatar, anfitrión de la Copa Mundial, les entregó dinero y regalos para influir en la toma de decisiones. UCRANIA- Rusia y Ucrania se enfrentaron en intensos combates en la región oriental de Donetsk, mientras los aliados de Kiev se reunían en París para proporcionar ayuda urgente a los ucranianos con el objetivo de sobrevivir a las gélidas temperaturas invernales. Moscú lucha por hacerse con el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk, dos de los cuatro territorios que el Kremlin afirma haberse anexado en votaciones rechazadas por la mayoría de los países por considerarlas ilegales. GAS- Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para tratar de acordar un límite máximo a los precios del gas en todo el bloque, tras meses de negociaciones estancadas sobre si la medida aliviará la crisis energética europea. Tras semanas de debates entre los países, la Comisión Europea propuso el mes pasado una limitación de los precios —la última respuesta de la UE a la crisis energética provocada por el recorte de los suministros de gas a Europa por parte de Rusia este año, que ha provocado fuertes subidas de precios—, pero los 27 Estados miembros han sido incapaces de llegar a un acuerdo. REINO UNIDO- La tasa de desempleo subió al 3,7% en los tres meses hasta octubre, pero los salarios básicos experimentaron el mayor aumento jamás registrado, excluido el periodo de la pandemia de coronavirus, según informó la Oficina Nacional de Estadística británica. El Banco de Inglaterra vigila de cerca el crecimiento salarial, mientras intenta evaluar los riesgos de problemas de inflación a largo plazo en el Reino Unido derivados de la escasa mano de obra en el mercado laboral del país. CHINA- El país está elaborando un paquete de ayudas de más de 1 billón de yuanes (143.000 millones de dólares) para su industria de semiconductores, según tres fuentes, en un importante paso hacia la autosuficiencia en chips y para contrarrestar las medidas estadounidenses destinadas a frenar sus avances tecnológicos. Pekín planea desplegar uno de sus mayores paquetes de incentivos fiscales a lo largo de cinco años, principalmente en forma de subsidios y créditos fiscales para impulsar la producción de semiconductores y las actividades de investigación en el país, dijeron las fuentes. FTX- El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue detenido en las Bahamas a instancias de la Fiscalía estadounidense, un día antes de que testifique ante el Congreso de Estados Unidos sobre la abrupta quiebra el mes pasado de una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. El arresto marca una impresionante caída en desgracia para el empresario de 30 años, conocido por sus iniciales SBF, que se hizo multimillonario gracias al auge del bitcóin y otros activos digitales hasta la rápida desaparición de FTX. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES PERÚ- La presidenta Dina Boluarte presentó al Congreso un proyecto de ley para adelantar dos años las elecciones generales, en medio de protestas que han dejado siete muertos tras la destitución y arresto del exmandatario Pedro Castillo que llamó a su sucesora "usurpadora" del poder. Boluarte, que ejercía la vicepresidencia del país, asumió el poder la semana pasada luego de que el Congreso destituyó al izquierdista Castillo, que intentó sorpresivamente disolver el parlamento dominado por la oposición. FMI- La deuda pública y privada mundial experimentó en 2021 su mayor caída en 70 años tras alcanzar máximos históricos por los efectos del COVID-19, pero en general se mantenía muy por encima de los niveles previos a la pandemia, informó el Fondo Monetario Internacional. En un blog publicado con su novedoso Monitor de Deuda Global, el FMI dijo que la deuda total pública y privada disminuyó en 10 puntos porcentuales, hasta el 247% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2021 desde su pico del 257% en 2020. Esto se compara con el 195% del PIB en 2007, antes de la crisis financiera mundial. EEUU- El déficit presupuestario de Estados Unidos de noviembre aumentó 57.000 millones de dólares o un 30% con respecto al año anterior a 249.000 millones de dólares, un récord para el mes, ya que los ingresos cayeron y los gastos en educación, atención médica e intereses sobre la deuda pública aumentaron considerablemente, dijo el Departamento del Tesoro. Los ingresos de noviembre bajaron un 10% o 29.000 millones de dólares respecto al año previo a 252.000 millones de dólares, mientras que los desembolsos aumentaron un 6% o 28.000 millones de dólares a 501.000 millones de dólares, también un récord de noviembre. ARGENTINA- El país logró un financiamiento por 689 millones de dólares del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil para la segunda etapa del gasoducto troncal que unirá el inmenso yacimiento no convencional Vaca Muerta con el noreste argentino, dijo la secretaria de Energía, Flavia Royon. La funcionaria agregó que Argentina, que necesita la obra para revertir su déficit energético, está avanzando en otro crédito por 540 millones de dólares por parte de la CAF. PETRÓLEO- Según Bank of America (BofA) Global Research, el petróleo de referencia mundial, el Brent, podría repuntar y superar rápidamente los 90 dólares por barril gracias a un giro hacia la moderación de la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense y una reapertura económica "satisfactoria" de China. Recientemente, los precios del petróleo caído por el temor a que el debilitamiento de la economía mundial reduzca la demanda por combustible, lo que los encamina a una segunda baja trimestral consecutiva. KEYSTONE- Los operadores se mostraron preocupados por la tardanza de los trabajos de limpieza de la canadiense TC Energy Corp para volver a poner en marcha su oleoducto Keystone tras la fuga de más de 14.000 barriles de petróleo de la semana pasada, el mayor vertido de crudo en Estados Unidos en casi una década. TC Energy cerró el oleoducto tras descubrirse el vertido a última hora del miércoles pasado en Kansas. El lunes, la empresa comunicó a las autoridades del condado de Washington, Kansas, que aún no había determinado la causa y que había empezado a excavar alrededor del oleoducto. AMGEN- Amgen Inc comprará al fabricante de fármacos para enfermedades raras Horizon Therapeutics Plc en un acuerdo valorado en 27.800 millones de dólares, el que ayudará a la biotecnológica a reforzar su cartera de enfermedades raras y supondrá la mayor adquisición del sector este año. La empresa pagará 116,50 dólares en efectivo por cada acción de Horizon, lo que supone una prima de casi el 20% respecto al último cierre. (REUTERS RF)