La nueva película del director Hayao Miyazaki se estrenará en julio de 2023

Tokio, 13 dic. La nueva película del aclamado director de animación japonés Hayao Miyazaki, "Kimitachi wa Do Ikiru ka" (¿Cómo vivís?), se estrenará en julio de 2023, según anunció este martes la distribuidora del filme, Toho.

El largometraje más reciente del cineasta, de 81 años, se estrenará en los cines japoneses el 14 de julio, dijo la empresa cinematográfica en una rueda de prensa celebrada hoy para anunciar sus estrenos previstos para el próximo año y recogida por medios como la agencia local de noticias Kyodo.

Coincidiendo con el anuncio, tanto la productora como el estudio de animación Studio Ghibli, productor de la película, publicaron en sus perfiles de la red social Twitter el primer cartel promocional de la película, una ilustración de un ave de plumaje blanco y azul y pico amarillo hecha por el propio Miyazaki.

La película está inspirada en una novela homónima publicada en 1937 y obra del autor de literatura infantil Genzaburo Yoshino, que narra el crecimiento psicológico de un adolescente a través de las interacciones con sus amigos y su tío.

Pese a mantener el título de la obra original, el filme cuenta con un guión genuino escrito por Miyazaki, aunque influido por la lectura que el cineasta hizo del libro, según Studio Ghibli.

"Después de hablar con el productor Toshio Suzuki tengo la sensación de que será una historia de fantasía juvenil", dijo durante la comparecencia el director de Toho, Minami Ichikawa.

Este será el primer largometraje de Miyazaki en diez años, desde el estreno en 2013 de "Kaze Tachinu" (El viento se levanta), y el décimo segundo largometraje de su carrera, que engloba obras como la oscarizada "El viaje de Chihiro" (Spirited Away, Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001) o "La princesa Mononoke" (Princess Mononoke, 1997).

Miyazaki anunció en 2013 su retirada, tras el estreno de su anterior filme, pero en 2017 sorprendería comunicando su regreso a la industria con este nuevo trabajo, envuelto en misterio, en el que ha estrado trabajando durante los últimos cinco años.