Ilias Chair: "Nuestra fuerza es que somos una familia"

Doha, 13 dic. El centrocampista marroquí Ilias Chair apenas cuenta para el seleccionador, Walid Regragui, pero se siente parte del equipo que considera "una familia".

"Estoy en semifinales de un Mundial, de niño no podía ni soñar con esto. Todos queremos jugar, estar en el banquillo no es agradable. Pero todos formamos parte de esta aventura. Cuando el seleccionador me dé la confianza, estaré listo por mi país. Estoy orgulloso de lo logrado, no tengo nada que lamentar por no jugar", dijo el futbolista del Queens Park Rangers.

El futbolista se deshizo en alabanzas con el técnico: "Ha sabido crear un contexto familiar. Para mí es el mejor seleccionador del torneo. Dice que es joven e inexperto, pero yo no lo creo, es el mejor para llevarnos lo más lejos posible. No solo en el fútbol, nos enseña mucho de la vida. Si tenemos un problema le consultas, es como un padre, como un hermano. Le deseo lo mejor, lo merece".

El jugador aseguró que sienten el apoyo de toda la afición marroquí, africana y árabe. "Es un honor jugar para ellos, que se sientan orgullosos. La afición de Marruecos es la mejor del mundo. Estamos aquí para darlo todo por ellos", indicó. EFE

lmpg/ea