Ayuso: Prefiero la mentalidad de ir a ganar La Vuelta que ir a probar el Tour

Alicante, 13 dic. El ciclista español del UAE Juan Ayuso aseguró que prefiere "la mentalidad de ir a ganar La Vuelta antes que ir a probar el Tour de Francia", tras confirmar que la española será la única Gran Vuelta que correrá el próximo 2023.

A preguntas de EFE, Ayuso (Barcelona, 2002) afirmó que el balance de 2022 es positivo pese a que las continuas enfermedades le lastraron y sostuvo que de no haber contraído el covid durante La Vuelta -siguió compitiendo a pesar de ello y terminó tercero-, podría haber terminado "más cerca" de Evenepoel y Enric Mas, los dos primeros, aunque "siendo realista", no cree que hubiera podido ganarlo.

El ciclista, que acaba de cumplir 20 años, explicó que es "un paso lógico" el de repetir La Vuelta esta próxima temporada con el objetivo de ganarla y que, en principio, se ve corriendo el Tour en 2024 e intentando ponerse el maillot amarillo el 2025, aunque resaltó que es "hablar por hablar" y que, de momento, "aún no está al nivel de ganar" la carrera gala.

Con el fin de seguir mejorando carrera a carrera, Ayuso destacó el aprendizaje a nivel mental de La Vuelta, el hecho de "acostumbrarse a empezar una etapa con dolor de piernas" y la dureza de la tercera semana, en la que dice que se encontró bien, pero de la que subrayó su exigencia.

Respecto a este 2022, en el que además del podio en La Vuelta consiguió su primera victoria profesional, el Circuito de Getxo, hace un balance positivo a pesar de los "varios altos y bajos" sobre todo por enfermedades, con fiebres, problemas estomacales y el covid.

"Me iba recuperando y cuando volvía al 100 % me pasaba otra cosa, por lo que he tenido que gestionarlo a nivel mental, porque hubo carreras que ni las terminé y verte tan lejos es muy duro", puntualizó el ciclista nacido en Barcelona pero afincado en Xàbia (Alicante).

IR AL TOUR Y EL CALENDARIO PARA 2023

Comentó que el Tour es "la carrera", aunque adviertió que este es el camino "más lógico" para seguir su progresión: "No me viene mal esperarme un año para cuando vaya -al Tour-, sentirme con la confianza de que puedo conseguir algo".

Resaltó que al correr la carrera gala, quiere "tener garantías de que lo puedo conseguir", mientras incidió en la experiencia, clave para no repetir errores del pasado, como el que le llevó a no ganar una etapa en el Tour de Romandia por pararse y mirar hacia atrás después de esprintar a 350 metros de meta, lo que benefició al colombiano Higuita, que terminó ganando.

Así, mientras insistió en que debe mejorar físicamente, expuso que su intención es la de volver a correr la Amstel Gold y la Flecha Valona, carreras, ambas, que no pudo acabar por problemas físicos. No obstante, será después de un inicio de temporada que le llevará a correr la Volta a la Comunitat Valenciana y la Volta a Catalunya.

MOTIVACIÓN POR SER EL NUEVO REFERENTE

Entiende que es normal que el aficionado ciclista le "ponga presión" al decir que puede ser el nuevo referente español, aunque declaró que no es una presión sino una motivación: "Es algo que me motiva y me emociona", dijo Ayuso, consciente de que "no es normal acabar tercero con 19 años y en el debut de una Gran Vuelta".

Preguntado por si ya se ve a sí mismo como el referente del ciclismo español, señaló que, siéndolo o no, espera que esta temporada "sea ya la primera en la que vaya a carreras y pueda empezar a sumar victorias" y que "si mientras gano, Carlos -en referencia a Carlos Rodríguez- gana en la otra parte del mundo", él se alegrará.

UN CICLISMO MÁS COMPLETO Y UNA RETIRADA DE LA VUELTA EN FALSO

Ayuso afirmó que "un ciclista de hoy en día debe de ser completo" y que, por ello, "puede intentar ganar La Vuelta, pero también la Amstel Gold, que pese a no ser el polo opuesto, es algo diferente a una carrera de tres semanas".

Asimismo, insistió en que debe correr en pavé, porque "cuando haga un Tour, puede tocar, y si para entonces no lo he corrido, puedo sufrir mucho".

"Este tipo de carreras -las de pavé- no son para ganarlas, pero sí para poder afrontar el futuro sin miedo", puntualizó y destacó la figura de Pogacar, su compañero de equipo, pues "si ya ha conseguido lo que quiero conseguir, es normal fijarse en él".

Le sorprendió "su tranquilidad" y que "es un compañero más con el que jugar a la play", al tiempo que recordó que cada vez que se entrena con él, mejora.

Sobre tener dos posibles estrellas en el mismo equipo, con él y Pogacar, Ayuso aseguró que "con eso se puede convivir y ahora mismo beneficia más que resta", y citó los ejemplos de Roglic y Vingegaard en el Jumbo Visma.

Por último, confesó que le impactó saber que era positivo por covid en La Vuelta, sobre todo porque "ya había pasado lo peor" y reconoció que de haber dado positivo dos días antes, cuando peor estaba y dio negativo, se habría retirado, aunque finalmente continuó y terminó tercero en su primera Gran Vuelta.

Carlos Rosique