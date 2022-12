Austria todavía tiene "muchas cuestiones abiertas" sobre el tope al gas

Bruselas, 13 dic. La ministra de Acción Climática y Energía de Austria, Leonore Gewessler, afirmó que afronta la reunión de hoy sobre el tope al precio del gas con "un poco de escepticismo" porque ha habido "demasiados pocos movimientos en los últimos días" y todavía ve "muchas cuestiones abiertas" sobre el diseño del mecanismo

A su llegada al encuentro extraordinario de los titulares de Energía de los Veintisiete, la austriaca pidió además no mantener como "rehenes" las normativas sobre compras conjuntas de gas y aceleración de permisos para renovables que los países más ambiciosos no quieren adoptar formalmente hasta que no haya acuerdo político sobre el tope al gas.

"Mi principal mensaje a mis colegas será que hay reglamentos que hemos acordado sobre la mesa que sabemos que pueden tener un impacto sobre los precios, que sabemos que pueden bajar los precios y que puede que no sean las soluciones perfectas, pero están listas para tomar una decisión hoy", dijo.

"No podemos irnos con las manos vacías. Tenemos que avanzar en las cosas en las que ya tenemos un acuerdo político y ahora se mantienen como rehenes a la espera de discusiones en las que parece que el compromiso está todavía un poco más lejos que lo que tenemos sobre la mesa", añadió.

La ministra austriaca ve "un espacio razonable para compromisos" que puede desbloquear un acuerdo para limitar el precio del gas en la UE, pero advirtió de que todavía hay "muchas cuestiones abiertas" en elementos como la propia cifra del tope, su ámbito de aplicación o las condiciones de activación y de suspensión del mecanismo.

"Hay todavía muchas cuestiones abiertas para esta reunión. Veamos cómo avanzan las cosas, creo que hay un espacio razonable para el compromiso", aseguró.

Austria, junto con Alemania, Países Bajos o Dinamarca, forma parte del grupo de Estados miembros que desde el principio de las discusiones se muestran más reacios a aprobar un tope al precio del gas a nivel europeo por los riesgos que supone para la seguridad de suministro y reclaman que el límite se sitúe en un nivel lo más alto posible para evitar consecuencias indeseadas. EFE

