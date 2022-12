Zagklis: "Con la Euroliga no podemos avanzar a nivel institucional"

Redacción deportes, 12 dic. Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA, habló sobre el conflicto que mantienen con la Euroliga acerca del calendario y consideró que "no pueden avanzar a nivel institucional" debido a la actitud de los clubes.

"Conozco a Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga, desde hace años y cuando hablamos hay un gran ambiente, el problema reside en que no podemos avanzar a nivel institucional. Mi mayor preocupación, es que para la solución del gran asunto que es el calendario se requiere unos pasos mínimos y pequeños y fáciles pero los clubes no están dispuestos a darlo", declaró.

"No hace falta ni que paren en toda la semana de Ventanas. Podrían adelantar el partido al martes y entonces hablaríamos para que los jugadores pudieran acudir el jueves o el fin de semana a los partidos de las selecciones. Me entristeces especialmente ver que pueden alterar o ajustar sus partidos en función de la Copa del Mundo FIFA pero no para los partidos para ver quién se clasifica para la Copa del Mundo FIBA”, indicó.

Zagklis, que compareció ante la prensa para hacer balance del 2022, confirmó que ambas partes se han reunido y aunque reconoció que el ambiente "ha sido bueno" no ha habido progresos aunque la FIBA está "abierta y lista" para ello.

"Hasta ahora y en estos últimos 18 meses tenemos la sensación de que FIBA lo está intentando en solitario: hemos mandado cartas, hemos sentado en la misma mesa a la gente, hemos invitado a la NBA, hemos realizado sesiones de brainstorming, en septiembre tomamos la nada fácil decisión de cambiar y aglutinar los partidos clasificatorios de noviembre para facilitar a nuestros jugadores y entrenadores poder participar…", afirmó.

"Desafortunadamente la situación interna de la Euroliga no nos permite avanzar. No creo que esto se le pueda atribuir al nuevo líder. Parece claro que quieren una evolución y un cambio pero dentro de ECA hay una mayoría y una minoría, no hay uniformidad y no era el ambiente más proclive para negociar con el nuevo líder”, añadió.

En relación al futuro no espera “un gran cambio para la ventana de febrero" aunque está "agradecido a todos los que hicieron posible el cambio de dos partidos con los clubes, federaciones y otros miembros": "Son cambios pequeños que se necesitan hacer pero ni aún así se logró el consenso mínimo. Seguiremos aportando soluciones y siendo constructivos para el crecimiento del baloncesto de las selecciones nacionales y de los clubes".

También se refirió al primer puesto en el ránking que actualmente ocupa España: "Es un reflejo de una trayectoria de los últimos ocho años que recompensa la consistencia. Y si eres campeón de Europa y del Mundo a la vez, es un claro indicador de continuidad y consistencia".

"Esto es algo que hay que atribuir al gran trabajo realizado por los entrenadores, la federación y a cada uno de los que integran la pirámide del baloncesto español. Por mi parte, felicitarles. Puede que esto dure, o no, depende de ellos y de sus rivales, pero seguro que es una gran historia que todos podremos contar", agregó.

Del año 2022 que llega a su fin, manifestó: "Ha sido especial porque ha sido el del 90 aniversario de la fundación de FIBA. Hemos aprendido mucho y sabemos que podemos mejorar todavía más, que es nuestro reto”.

También analizó el 2023 que se avecina: "Es el año de una Copa del Mundo con tres anfitriones y esperamos que sea una experiencia inolvidable para los aficionados y los seguidores con una final que se disputará en un pabellón de 50.000 espectadores en Manila".

"Estamos apoyando el desarrollo y promoción de las federaciones nacionales, el baloncesto femenino no solamente por la copa del mundo femenino tratando de impulsar a las mujeres en el deporte y en puestos importantes, y además estamos avanzando en el campo de los eSports-eFIBA", completó. EFE

cmg/jl