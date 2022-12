Taiwán pide a los bancos estatales que "gestionen adecuadamente" su exposición a China

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Finanzas de Taiwán, Su Jain-rong, habla con Reuters en una entrevista, en Makati City, Filipinas. 28 de septiembre de 2022. REUTERS/Eloisa López

TAIPÉI, 12 dic (Reuters) - Taiwán ha pedido a los bancos estatales que "gestionen adecuadamente" su exposición a China, dijo el lunes el ministro de Finanzas, Su Jain-rong, en el contexto de las actuales tensiones comerciales y políticas entre Taipéi y Pekín.

El regulador financiero de Taiwán dijo el mes pasado que la exposición de los bancos taiwaneses a China había alcanzado el nivel más bajo de su historia, en un momento en que China ha estado presionando militar y diplomáticamente a la isla para que acepte la soberanía de Pekín.

A la pregunta de un legislador en una sesión parlamentaria sobre si los bancos estatales deberían reexaminar sus riesgos de inversión en China, Su respondió: "Ya se ha exigido a los bancos estatales que gestionen de forma activa y adecuada su exposición a China".

Entre los grandes bancos estatales de Taiwán se encuentran Bank of Taiwan, Taiwan Cooperative Bank Ltd y Land Bank of Taiwan Co Ltd.

(1 dólar estadounidense = 30,7050 dólares taiwaneses)

(Información de Liang-sa Loh; escrito por Ben Blanchard; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)