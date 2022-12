Presidenta de Perú propone elección anticipada por caos político

(Bloomberg) -- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propone adelantar las elecciones generales a abril de 2024 en un intento por tranquilizar a un país sumido en el caos político y social desde que su antecesor, Pedro Castillo, fuera acusado constitucionalmente mientras intentaba suspender el Congreso.

Boluarte dijo en un discurso difundido en las redes sociales durante la noche que “en los próximos días” enviará al Congreso una propuesta de elecciones anticipadas y agregó que su deber como presidenta es interpretar la voluntad de la mayoría de los peruanos. Asímismo señaló que ve una escalada de confrontación política que no es saludable para el país.

Boluarte, quien fue electa como vicepresidenta de Castillo y cuyo mandato se extiende hasta 2026, también declaró estado de emergencia en zonas de alta conflictividad social. El domingo, una persona murió durante las protestas callejeras y el Congreso suspendió el debate sobre los procesos constitucionales contra Castillo.

