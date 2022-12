Lunes, 12 de diciembre de 2022 (23.00 GMT)

PERÚ CRISIS

Sube a cuatro la cifra de muertos en protestas por nuevas elecciones en Perú

Lima. Los enfrentamientos en las protestas que reclaman la convocatoria anticipada de elecciones en Perú y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte suman cuatro manifestantes muertos, el último fallecido confirmado en la provincia de Chincheros, en el departamento de Apurímac, epicentro del conflicto, confirmaron fuentes policiales a EFE. Mientras tanto, en Andahuaylas, también en Apurímac y donde ya hay dos muertos registrados, la presencia de manifestantes se ha reducido a 500 personas aproximadamente que siguen enfrentándose a las fuerzas de seguridad con cohetes, cócteles molotov y otros artefactos, según la Policía. Para esa región, el Gobierno de Dina Boluarte ha anunciado que en las próximas horas se decretará el estado de emergencia para hacer frente a las manifestaciones.

PERÚ CRISIS

La fiscal general de Perú denuncia a Castillo por rebelión y conspiración

Lima. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y tres de sus ministros por la presunta comisión de delitos como rebelión y conspiración, entre otros. El documento, al que tuvo acceso EFE, acusa a Castillo de "presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión" y, "alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Conspiración". Castillo, por su parte, publicó una carta desde su centro de arresto, al que fue trasladado tras su fallido autogolpe de Estado, en la que aseguró que está "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a la mandataria Dina Boluarte, que asumió la jefatura de Estado tras su destitución.

PERÚ CRISIS

Colombia, México, Argentina y Bolivia piden respeto a investidura de Castillo

Bogotá. Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron este lunes "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", al que aún consideran presidente de Perú y que ven como "víctima de un antidemocrático hostigamiento". En un comunicado conjunto, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo objeto de "un tratamiento judicial de la misma manera violatorio" y pidieron que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano

COLOMBIA PAZ

Colombia y el ELN, cuatro pasos más cerca de la paz tras diálogos en Caracas

Caracas. El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) terminaron este lunes en Caracas un primer ciclo de 21 días de negociaciones con la proclamación de cuatro acuerdos que las partes ven "como una luz de esperanza" en el camino hacia la paz en el país andino. Ambas delegaciones, luego de numerosas reuniones a puerta cerrada, suscribieron una declaración conjunta en la que destacaron el ambiente "respetuoso, transparente y cordial" que caracterizó este proceso -reanudado luego de cuatro años y medio, con el impulso del Gobierno de Gustavo Petro-, que continuará en México en enero de 2023.

CHILE CONSTITUCIÓN

Partidos políticos chilenos llegan a nuevo acuerdo por proceso constituyente

Santiago de Chile. Los partidos políticos chilenos llegaron este lunes a un acuerdo sobre la hoja de ruta que seguirá el nuevo proceso constituyente después de más de tres meses de intensas negociaciones. El pacto establece que el nuevo órgano redactor será un órgano integrado por 50 personas electas por la ciudadanía y 24 expertos designados: 12 de ellos por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, con un rol vinculante en el proceso de elaboración de la propuesta constitucional.

BRASIL ELECCIONES

Lula reivindica la democracia entre lágrimas al recibir diploma de presidente

Brasilia. Con una profunda emoción que le llevó a las lágrimas, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva reivindicó este lunes el valor de la democracia frente al "autoritarismo", al recibir el diploma que le certifica como ganador de las elecciones en una ceremonia en Brasilia. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que será investido el 1 de enero, también arremetió contra "el desmonte" de las políticas públicas y el "legado perverso" que deja el Gobierno de Jair Bolsonaro, al que derrotó el 30 de octubre en las urnas.

IRÁN PROTESTAS

Irán ejecuta en público a un segundo manifestante por participar en las protestas

Teherán. Las autoridades iraníes ejecutaron en público este lunes a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden el país, a pesar de la ola de críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada. Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad (noreste) después de que fuese sentenciado a muerte por el asesinato de dos agentes de seguridad, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

PARLAMENTO EUROPEO

La policía belga registra la sede del PE en Bruselas por el caso de corrupción

Bruselas. La policía belga efectuó en la tarde del lunes un registro en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas para incautarse de datos necesarios para la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de trabajadores de esta institución vinculado a Catar. Según informaron medios belgas, la vicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), la socialdemócrata griega Eva Kailí, que actualmente se encuentra bajo arresto, está involucrada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones de la Eurocámara con respecto a la celebración del Mundial de fútbol.

UCRANIA GUERRA

Kiev amenaza con más ataques contra territorio ruso

Leópolis/Moscú. Las autoridades ucranianas advierten de que no necesitan permiso para atacar objetivos en territorio ruso, mientras en Rusia admiten que Ucrania tiene capacidades para ello y llaman a reforzar la defensa antiaérea en la retaguardia profunda. La prensa estadounidense informó de que Washington deja a Kiev elegir cómo emplear sus armas y solo exige respetar "las leyes de la guerra y las convenciones de Ginebra", tras los ataques de drones ucranianos a aeródromos rusos ubicados a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana.

AFGANISTÁN ATAQUE

Tres muertos y 18 heridos en un ataque a un hotel frecuentado por chinos en Kabul

Kabul. Un ataque este lunes contra un hotel en la capital de Afganistán frecuentado por ciudadanos chinos dejó tres asaltantes muertos y 18 heridos, entre ellos al menos dos extranjeros. Un grupo de asaltantes armados irrumpió hacia las 14.30 hora local (10.00 GMT) en un hotel situado en el distrito policial 4 de la capital afgana. Tanto el hotel como el restaurante que alberga son populares entre los ciudadanos chinos, afirmó a EFE un vecino y testigo ocular del atentado que pidió el anonimato.

GLOBOS ORO

La película "The Banshees of Inisherin" lidera las nominaciones de los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.). La película "The Banshees of Inisherin", del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro, según anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés). Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue "Everything Everywhere All at Once", de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones, mientras que "Babylon", de Damien Chazelle, y "The Fabelmans", de Steven Spielberg, alcanzaron cinco candidaturas cada una. EFE

