Lunes, 12 de diciembre de 2022 (18.00 GMT)

PERÚ CRISIS

===========

PROTESTAS

Manifestantes que piden la renuncia de Boluarte ocupan el aeropuerto de Arequipa

Lima. Cientos de manifestantes que piden el cierre del Congreso peruano y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte ocuparon este lunes las instalaciones y pistas de vuelo del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, en la ciudad peruana Arequipa, la segunda mayor del país. Además, al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados por manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, informó la Policía Nacional.

CASTILLO

La fiscal general de Perú denuncia a Castillo por rebelión y conspiración

Lima. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes ante el Congreso una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, y tres de sus ministros, por la presunta comisión de delitos como rebelión, conspiración y otros. El documento, al que tuvo acceso EFE, señala a Castillo como "presunto coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Rebelión" y, "alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional-Conspiración".

---------------------

COLOMBIA PAZ

ELN libera a 20 rehenes en medio de diálogos de paz con el Gobierno colombiano

Caracas. Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para los diálogos de paz cerraron este lunes el primer ciclo de negociaciones en Caracas con el anuncio de que 20 personas que estaban bajo el poder del grupo irregular fueron liberadas en los últimos meses. "Las partes informan que desde el pasado 7 de agosto a la fecha, en manifestación clara de su compromiso con la paz de Colombia, el ELN ha dejado en libertad a 20 personas entre civiles e integrantes de la fuerza pública", dice el comunicado conjunto.

BRASIL ELECCIONES

Lula afirma que Brasil "reconquistó el derecho de vivir en democracia"

Brasilia. El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se emocionó este lunes al recibir el diploma que le certifica como ganador de las elecciones y afirmó que, con su victoria, el pueblo brasileño "reconquistó el derecho de vivir en democracia". Lula se pronunció en estos términos durante un acto celebrado en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE, en Brasilia, en el que fue acreditado en forma oficial el resultado de los comicios de octubre, que ganó al actual gobernante, Jair Bolsonaro.

IRÁN PROTESTAS

Irán ejecuta en público a un segundo manifestante por participar en las protestas

Teherán. Las autoridades iraníes ejecutaron en público este lunes a un segundo preso condenado por su participación en las protestas que sacuden el país, a pesar de la ola de críticas internacionales tras el ahorcamiento del primer manifestante la semana pasada. Majid Reza Rahnavard fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mashad (noreste) después de que fuese sentenciado a muerte por el asesinato de dos agentes de seguridad, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial.

PARLAMENTO EUROPEO

La policía belga registra la sede del PE en Bruselas por el caso de corrupción

Bruselas. La policía belga efectuó en la tarde del lunes un registro en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas para incautarse de datos necesarios para la investigación de un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de trabajadores de esta institución vinculado a Catar. Según informaron medios belgas, la vicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), la socialdemócrata griega Eva Kailí, que actualmente se encuentra bajo arresto, está involucrada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de Catar para influir en las decisiones de la Eurocámara con respecto a la celebración del Mundial de fútbol.

UCRANIA GUERRA

Kiev amenaza con más ataques contra territorio ruso

Leópolis/Moscú. Las autoridades ucranianas advierten de que no necesitan permiso para atacar objetivos en territorio ruso, mientras en Rusia admiten que Ucrania tiene capacidades para ello y llaman a reforzar la defensa antiaérea en la retaguardia profunda. La prensa estadounidense informó de que Washington deja a Kiev elegir cómo emplear sus armas y solo exige respetar "las leyes de la guerra y las convenciones de Ginebra", tras los ataques de drones ucranianos a aeródromos rusos ubicados a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana.

AFGANISTÁN ATAQUE

Tres muertos y 18 heridos en un ataque a un hotel frecuentado por chinos en Kabul

Kabul. Un ataque este lunes contra un hotel en la capital de Afganistán frecuentado por ciudadanos chinos dejó tres asaltantes muertos y 18 heridos, entre ellos al menos dos extranjeros. Un grupo de asaltantes armados irrumpió hacia las 14.30 hora local (10.00 GMT) en un hotel situado en el distrito policial 4 de la capital afgana. Tanto el hotel como el restaurante que alberga son populares entre los ciudadanos chinos, afirmó a EFE un vecino y testigo ocular del atentado que pidió el anonimato.

GLOBOS ORO

La película "The Banshees of Inisherin" lidera las nominaciones de los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.). La película "The Banshees of Inisherin", del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro, según anunció este lunes la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés). Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue "Everything Everywhere All at Once", de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones, mientras que "Babylon", de Damien Chazelle, y "The Fabelmans", de Steven Spielberg, alcanzaron cinco candidaturas cada una. EFE

int/psh