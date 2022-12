Luis Enrique: "Pensaba que la decisión la iba a tomar yo, pero no hizo falta"

Madrid, 12 dic. Luis Enrique Martínez, exseleccionador español de fútbol, reconoció que la decisión de no renovar el contrato que expiraba a la conclusión del Mundial 2022 fue de la Federación, cuando "pensaba que la decisión" la iba a tomar él para seguir en el cargo, y no se arrepintió de no haber aceptado la propuesta que le hicieron para ampliar su vinculación, orgulloso de haber evitado la obligación "de indemnizar".

"Se cierra una puerta, se abre una ventana. Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy valorado. Es la primera vez en mi carrera que me pasa esto, que no se renueva mi contrato. Todo es positivo. Obraría de la misma manera a los que me dicen que tenía que haber renovado. Si ya no hay confianza y el pensamiento de que soy la persona adecuada, pues mucha suerte, gracias y encantado de seguir adelante", dijo.

El técnico asturiano contó de forma abierta como sucedieron los acontecimientos desde que se niega a firmar la renovación tras una buena Eurocopa. "Había firmado cuatro años de contrato y después del Europeo me dijeron que les gustaría renovar y dije que lo mejor era acabar el Mundial".

"Les dije que no renovaba y que hacíamos cuentas cuando acabase el Mundial, porque tenía más sentido. Te renuevan antes de una competición como para decir contamos contigo y si sale mal te tienen que indemnizar. No ha habido oferta. No he tenido que tomar una decisión, se acaba el contrato y pensaba que iba a tomar una decisión si seguía o no, pero no ha hecho ni falta. Es evidente que tenía mi planteamiento, acerté y me gusta no tener contrato largo que obligue a indemnizar", añadió en una entrevista con Ibai Llanos en Twitch.

Luis Enrique mostró su deseo de entrenar a un club tras cerrar su etapa de seleccionador. "Estoy en un momento de mi carrera en el que ahora mismo me veo con ganas y fuerza de coger un club y desarrollar con mayor finura lo que en la selección ha sido muy bonito, pero mas difícil. Ha sido un sueño, ha acabado esta etapa. A no ser que venga algo muy gordo o interesante esperaré a la próxima temporada".

El técnico gijonés dedicó buenas palabras a su sucesor en el cargo de seleccionador, Luis de la Fuente. "Le mando un gran abrazo. He compartido cuatro años con él. Está muy preparado, se merece todo lo bueno que le pase, ojalá pueda conquistar muchos éxitos. Es un fenómeno. Ojalá sea capaz de conseguir la segunda estrella. Sería maravilloso", afirmó.

Su balance como seleccionador fue muy positivo, con el dolor reciente de la eliminación ante Marruecos en octavos de final. "Estoy satisfecho de lo que he hecho e intentado. Es evidente que no hicimos un buen partido contra Marruecos. Llevamos cuatro años preparando un grupo joven, teníamos la experiencia del Europeo y siento que hemos perdido una oportunidad muy buena. Miro a los semifinalistas y no veo ninguno mejor que nosotros".

"Por nivel futbolístico hemos perdido una gran oportunidad y me sabe muy mal por los jugadores. Siento que hemos generado ilusión y ganas de ver a la selección, que ha vuelto enganchar. Podríamos haberlo hecho mucho mejor, haber ayudado más a los jugadores pero he intentado tomar decisiones llevando a los mejores, plasmando mi idea. Cuando uno da el cien por cien te quedas tranquilo", agregó.

Luis Enrique respondió a las críticas que recibió por sus directos en Twitch durante el Mundial cuando se jugaban partidos. "Con las horas de trabajo de despacho que hacíamos, analizando partidos... algunos medios rajaban y era criticar por criticar. Nada tiene que ver un partido en la tele con el estudio que hacemos con cámara táctica. Yo conectaba cuando empezaba un partido de rivales a los que no nos enfrentábamos, era después de cenar y luego veía el partido. Mi tiempo de ocio lo dedicaba a hacer stream. Nadie puede juzgar mi profesionalidad. Repetiría experiencia".

El técnico también anunció que hará un directo de despedida y la manera que siente ha cambiado la percepción de la gente sobre su persona. "Ha sido muy positivo estar abierto al público, ser espontaneo y expresarte como eres. Nunca me habían defendido tanto en redes sociales, al tío más antipático y agrio. Ahora hay muchos 'Luispadriquianos'. He sido muy criticado siempre, no digo de forma injusta, por como soy en las ruedas de prensa, pero me lo he pasado muy bien. Soy el mismo pero el ambiente es diferente. En Twitch me he quitado el caparazón y soy así".

Por último, valoró lo que queda de Mundial deseando que no se repita la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, y que el campeón sea Argentina "por lo que es Leo Messi para el fútbol". Asimismo, elogió a Marruecos aunque descartó que si fuese campeona, sea beneficioso para su imagen.

"Es una selección que, por rendimiento, está por encima del ránking FIFA y a nadie le sorprendería que llegaran a la final. Ante nosotros hicieron un partido muy defensivo y no encontramos las vías para superarlos. Tuvimos problemas para generar peligro y hacer algún gol. Soy el máximo responsable. Si gana Marruecos no me deja bien, me deja igual", reconoció. EFE

