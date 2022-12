Infografías del lunes 12 de diciembre de 2022

ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA FAO 2022.- El suministro de “energía dietaria”, un indicador clave para la seguridad alimentaria, aumentó en todo el mundo, hasta un promedio global de 2.960 calorías por persona y día. En tanto, 866 millones de personas trabajan en la agricultura, más de una cuarta parte de la fuerza laboral mundial. Contiene datos y cifras del Anuario estadístico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2022.

FÚTBOL QATAR 2022 - LOS DUELOS DE LA PRIMERA SEMIFINAL.- La primera semifinal del mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Croacia trae consigo también algunos duelos individuales interesantes, como los que mantendrán sus respectivas figuras, Lionel Messi y Luka Modric, así como los porteros Emiliano "Dibu" Martínez y Dominik Livaković. Contiene relación de los principales duelos individuales.

GLOBOS DE ORO 2023 – LOS PRINCIPALES NOMINADOS.- La película "The Banshees of Inisherin", del director angloirlandés Martin McDonagh, encabeza con ocho nominaciones la 80ª edición de los Globos de Oro, seguida de "Everything Everywhere All at Once", con seis, y "Babylon" y "The Fabelman" con cinco. Contiene relación de los principales nominados a los premios Globo de Oro.

RESUMEN 2022 - PRINCIPALES NOTICIAS - ABRIL.- Relación de las principales noticias internacionales acontecidas en abril de 2022.

FÚTBOL QATAR 2022 - Información previa de la primera semifinal del Mundial Qatar 2022 que disputarán Argentina y Croacia.

FÚTBOL QATAR 2022 - Así quedan las semifinales del Mundial Qatar 2022.

UN DÍA COMO HOY.- Tres acontecimientos destacados que ocurrieron un 14 de diciembre.

