Google rechaza la petición de Hong Kong para que no muestre el himno protesta

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google LLC en la Google Store Chelsea en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, 17 de noviembre de 2021. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Por Darerca Siu y Jessie Pang

HONG KONG, 12 dic (Reuters) - Google se ha negado a cambiar sus resultados de búsqueda para mostrar el himno nacional de China, en lugar de una canción de protesta, cuando los usuarios buscan el himno nacional de Hong Kong, dijo el lunes el jefe de seguridad de la ciudad, quien expresó "gran pesar" por la decisión.

La empresa matriz de Google, Alphabet, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La polémica se produce después de que la policía de Hong Kong dijera que investigaría la interpretación de "Glory to Hong Kong" -el himno no oficial de las protestas prodemocráticas de Hong Kong en 2019- en la final masculina de un torneo de seven de rugby celebrado en Corea del Sur en noviembre.

"Glory to Hong Kong" (Gloria a Hong kong) fue escrita en 2019, justo cuando estallaron las protestas de Hong Kong contra el creciente control de China sobre la ciudad, y fue considerada por muchos manifestantes de la antigua colonia británica como su himno nacional.

La canción fue prohibida en 2020, después de que China impusiera una amplia ley de seguridad nacional en el centro financiero para castigar con hasta cadena perpetua lo que Pekín define como secesión, subversión, terrorismo y connivencia con fuerzas extranjeras.

La Asociación Asiática de Rugby culpó a "un simple error humano" al poner una canción descargada de internet en lugar del himno correcto. El término más buscado en Google para el himno de Hong Kong es "Glory to Hong Kong".

El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, dijo que se había denegado una petición a Google para que sustituyera el himno de protesta por el himno nacional de China como principal término de búsqueda, ya que Google dijo que tales resultados eran generados por un algoritmo sin intervención humana.

(Reporte de Darerca Siu y Jessie Pang; ecrito por James Pomfret; Edición de Mark Potter; editado en español por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)