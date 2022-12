Goldman eliminará cientos de puestos de trabajo más

(Bloomberg) -- Goldman Sachs Group Inc. tiene como objetivo eliminar al menos algunos cientos de puestos de trabajo más a medida que reestructura su negocio de consumo y se prepara para una economía incierta el próximo año.

El banco está enfocado en planes que podrían eliminar al menos 400 posiciones de sus operaciones bancarias minoristas que generan pérdidas, según personas familiarizadas con el asunto.

El director ejecutivo, David Salomon, dijo que piensa reducir las ambiciones de la empresa para la banca de consumo. Los últimos recortes muestran que la compañía está yendo más allá de su ejercicio anual de disponer del personal de bajo rendimiento, que era el enfoque hace unos meses. El director ejecutivo también señaló recientemente que está revisando otras líneas de negocios para administrar la nómina y limitar los costos.

La empresa enfrenta una presión cada vez mayor sobre los gastos después de invertir de manera significativa en tecnología e integración de operaciones, y analistas prevén que la ganancia anual ajustada de la empresa caerá un 44%. Los crecientes costos de la unidad de consumo, una desaceleración en la negociación y una caída en los precios de los activos fueron suficientes para arrancar una buena parte del fondo de bonificaciones de la empresa este año.

Un portavoz de la compañía declinó comentar. Los planes aún están en proceso, dijo una de las personas, que pidió el anonimato.

Bajo Solomon, la firma ha incursionado en adquisiciones para reforzar las líneas de negocios fuera de su principal motor de ganancias en Wall Street para construir una empresa más diversificada. Eso contribuyó a un aumento en el número de empleados. La fuerza laboral del banco superó los 49.000 en el tercer trimestre de este año, un 34% más que a fines de 2018. El banco no desglosa cuántas personas trabajan en operaciones de consumo.

Nota Original:Goldman to Cut Hundreds More Jobs, Moving Beyond Routine Culls

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.