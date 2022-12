Estadounidense Reyna dice que su papel limitado en Mundial afectó su entrenamiento

Foto de archivo de Gio Reyna durante un entrenamiento de la selección de Estados Unidos en la Copa del Mundo. Estadio Al Gharafa, Al-Rayyan, Qatar. 2 de diciembre de 2022. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Danielle Parhizkaran

12 dic (Reuters) - El mediocampista de la selección de Estados Unidos, Gio Reyna, dijo el lunes que el entrenador Gregg Berhalter le dijo que tendría un papel muy limitado en el Mundial y eso afectó su entrenamiento en el período previo, pero que se disculpó y fue perdonado por el equipo.

Los comentarios de Reyna se produjeron después de que Berhalter comentó el fin de semana que el equipo tuvo un jugador que "claramente no cumplió con las expectativas dentro y fuera del campo" a quien habían contemplado enviar a casa, según el boletín Charterworks.

Si bien Berhalter no lo nombró, varios medios identificaron al jugador de 20 años.

"Antes del Mundial, el entrenador Berhalter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado, estaba devastado. Soy una persona muy emocional, y reconozco plenamente que dejé que mis emociones se apoderaran de mí y afectaran mi entrenamiento y comportamiento durante unos días después de enterarme de mi papel limitado", dijo Reyna en una publicación de Instagram.

"Me disculpé con mis compañeros y con el entrenador por esto, y me dijeron que estaba perdonado. A partir de entonces, me sacudí la decepción y di todo lo que tenía dentro y fuera del campo", aclaró.

Reyna no fue titular en ninguno de los cuatro partidos del equipo, pero jugó toda la segunda mitad en la derrota de octavos de final ante Países Bajos.

Muchos aficionados estadounidenses quedaron perplejos por la falta de tiempo de juego del destacado jugador del Borussia Dortmund durante el torneo dada la dificultad del equipo para marcar goles.

Berhalter dijo a la cadena ESPN que se suponía que sus comentarios en una conferencia de liderazgo en Nueva York serían extraoficiales.

La federación de fútbol de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Reyna dijo que estaba en desacuerdo con que la situación se hiciera pública.

"Estoy decepcionado de que haya una cobertura continua de este asunto y extremadamente sorprendido de que alguien en el personal del equipo de Estados Unidos contribuya a ello. El entrenador Berhalter siempre ha dicho que los problemas que surjan con el equipo permanecerán 'en casa' para que podamos concentrarnos en la unidad y el progreso del equipo", dijo.

"Amo a mi equipo, amo representar a mi país y ahora me enfoco solo en mejorar y crecer como futbolista y como persona", apuntó.

