Dos centenares de figuras tunecinas defienden la libertad de prensa

Túnez, 12 dic. Un total de 200 intelectuales, figuras políticas y miembros de la sociedad civil tunecina denunciaron un ataque contra la libertad de prensa después de que el director del diario digital Business News fuera convocado por la Policía tras publicar un artículo crítico con la primera ministra, Nejla Bouden, que puede costarle, así como al autor del texto, hasta diez años de cárcel, según una nueva ley contra las noticias "falsas".

"Nos mantenemos solidarios con todos los periodistas, opositores y activistas de la sociedad civil interrogados en base al decreto 54 así como con todas las víctimas de acoso y represión", señalaron los firmantes de una carta pública, entre los que se encuentra el conocido filósofo Youssef Seddik; la militante feminista Sana Ben Achour o el líder del partido de izquierda Partido de los Trabajadores, Hamma Hammami.

Asimismo, instaron al resto de medios de comunicación a publicar dicho artículo en solidaridad al tiempo que hicieron un llamamiento para crear un comité nacional para la defensa de las víctimas de la llamada "ley contra los ciber-crímenes", que castiga la producción y difusión de noticias "falsas" en internet con hasta cinco años de cárcel, diez si el afectado es un funcionario público.

La misiva pidió además al presidente de la República, Kais Said, retirar este texto decretado en septiembre "que atenta contra la libertad de expresión y todas las libertades públicas e individuales" y recordó que "no se puede establecer la libre información sin una justicia independiente, y que no es posible una justicia independiente sin la libertad de informar".

A principios de noviembre Business News publicó un artículo titulado "Nedjla Bouden, la amable mujer", en el que analizó la falta de progresos durante el primer año de gobierno de la dirigente y señaló el deterioro de la situación económica y social que vive el país.

Horas después el responsable de la publicación, Nizar Bahloul, y el autor del texto, Raouf Ben Hédi, recibieron una convocatoria para presentarse ante la brigada anticriminal de la capital tras una denuncia depositada por la ministra de Justicia, Leïla Jaffel, en nombre de la jefa de Gobierno.

Túnez cayó 21 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa, uno de los grandes logros de la revolución de 2011, hasta situarse en el puesto 94 de un total de 180 países, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). EFE

nrm/pddp