Consumo de carne cae un 67% en Brasil

(Bloomberg) -- El consumo de carne en Brasil, el mayor exportador de carne de res y pollo del mundo, cayó drásticamente este año dado que el aumento de los precios de los alimentos frena la demanda. Lo más curioso es que más del 90% de los brasileños dice que no quiere regresar a sus hábitos pasados de consumo de carne.

El 67% de los brasileños consumió menos proteína animal en los últimos 12 meses que el año anterior, según una investigación del Good Food Institute (GFI) y Toluna, una firma de investigación global. Si bien la mayoría mencionó como razón principal el precio más alto, más de un tercio dijo que la preocupación por la salud fue la principal motivación para cambiar los hábitos.

Brasil se une a la lista de grandes mercados de carne que frenaron el consumo en medio del aumento de los precios, provocado por mayores costos logísticos y de alimentación y menores suministros a medida que se dispararon las exportaciones a Asia. Cambios similares afectaron las ventas de carne vacuna en Argentina y Estados Unidos, que junto con Brasil son los mayores consumidores de carne roja.

Uno de cada tres brasileños que redujeron el consumo de carne la reemplazaron con carne falsa de origen vegetal, frente al 25% del año anterior. Dichos productos son más populares entre los compradores que quitaron la carne de su dieta por problemas de salud, pero también es el caso ahora de clientes afectados por la inflación de los alimentos, dijo GFI.

Solo el 7% de los brasileños dijo que quiere comer más carne el próximo año. En el grupo que ya compra menos proteína animal, el 93% dijo que planea mantener su dieta actual o reducir aún más la carne. “No hay ansiedad inmediata por aumentar el consumo de carne”, dijo GFI, mencionando una perspectiva prometedora para los sustitutos de la carne a base de plantas en Brasil. “Quien frena el consumo de carne entra en un camino para reducirlo aún más”.

