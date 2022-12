Borrell anima a Serbia y Kosovo a dialogar y superar la violencia callejera

Bruselas, 12 dic. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó este lunes a los líderes de Serbia y Kosovo a rebajar la tensión que se ha ido incrementando en el norte de la antigua provincia serbia con el levantamiento de barricadas y a superar la violencia callejera.

“Sé que las dos partes están dispuestas a rebajar la tensión y les hago un llamamiento enérgico para que lo hagan”, indicó Borrell a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.

El jefe de la diplomacia de la UE consideró “preocupante” la situación después de que grupos de serbokosovares bloquearan el sábado las carreteras en los municipios de Zvecan y Leposavic con numerosos vehículos para impedir que la policía kosovar pudieran trasladar a un expolicía serbokosovar sospechoso de organizar actos terroristas.

Recordó que incluso se lanzó una granada aturdidora contra una patrulla de la misión civil de la UE, Eulex, en esa región.

“Esto no es aceptable”, zanjó Borrell, quien dijo haber estado en contacto con el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, mientras que el enviado de la UE para la región, Miroslav Lajcak, habló con el presidente serbio, Alexandar Vucic.

“Tienen que volver al diálogo, tienen que superar esta tendencia de luchar en las calles, de crear bloqueos”, dijo el alto representante.

Aseguró que ésta “no es la manera de buscar un acuerdo, no es la manera de continuar las conversaciones, no es la manera de buscar soluciones, no es la forma de buscar el proceso de normalización en el que están comprometidos”, apuntó en referencia al diálogo auspiciado por la UE para que Serbia y Kosovo normalicen sus relaciones.

Borrell ya había pedido el domingo a través de Twitter que los serbokosovares retiraran "inmediatamente" las barricadas levantadas.

También dijo entonces que la UE "no tolerará ataques" contra las fuerzas del orden Eulex, que junto a las de Eufor estaban ayer cerca de las barricadas para garantizar la seguridad.

La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, anunció ayer el aplazamiento de las elecciones del norte de Kosovo previstas para el 18 de diciembre hasta abril de 2023, como consecuencia del estallido de estas nuevas tensiones.

También reaccionó Vucic, anunciando que pedirá formalmente a las Fuerzas de la OTAN para Kosovo (KFOR) poder desplegar soldados y policías propios en su exprovincia, “conforme a la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

Las tensiones entre Kosovo y Serbia -que no reconoce la independencia unilateral que su exprovincia declaró en 2008- han aumentado en los últimos meses hasta unos niveles que no se habían visto desde hace años. EFE

