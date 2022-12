Agustín Rodríguez, de Barcelona, ve muy físico e intenso el fútbol de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 12 dic. El atacante uruguayo Agustín Rodríguez aseguró este lunes durante la presentación como nuevo refuerzo de Barcelona, que el fútbol ecuatoriano es muy físico e intenso, en el que espera adaptarse rápido y superar los 14 goles que anotó este año en la Liga de su país.

"El fútbol ecuatoriano es muy físico, con mucha intensidad en cada partido, no creo que me cueste mucho adaptarme, vengo de hacer un gran año en Uruguay y ojalá pueda superar la marca de los 14 goles que anoté este año en Uruguay", señaló el exatacante del Boston River uruguayo.

"Daré todo de mí, como siempre me caracterizo en eso. Ojalá pueda hacer más goles de lo que hice este año, poderlos superar en un campeonato difícil como es el ecuatoriano", añadió el atacante de 24 años.

Rodríguez precisó que fue clave para su vinculación con Barcelona, recibir la llamada de su técnico, el argentino Fabián Bustos.

"Ha sido de orgullo, vincularse a un club que tiene grandeza y mucha hinchada, "la verdad que me hizo sentir el cariño, espero responder dentro de la cancha", comentó.

El delantero también resaltó la posibilidad de encontrarse en su nuevo equipo con sus compatriotas Carlos Rodríguez, Bruno Piñatares y con el brasileño Leonai Souza, que militó hasta el año pasado en Uruguay antes de vincularse también a Barcelona.

Rodríguez competirá por el puesto de goleador con el argentino Jonatan Bauman y con el ecuatoriano Jhon Jairo Cifuente, que han sido goleadores de los torneros en Ecuador, con 25 anotaciones (en 2021 con Independiente del Valle) y 37 tantgos (con Universidad Católica en el 2018), respectivamente.

"Siempre habrá competencia con otros delanteros, especialmente en un club tan grande, pero acá será una competencia sana, tóquele al que le toque jugar", expresó.

También resaltó al diez barcelonista con el que le tocará jugar, el argentino naturalizado ecuatoriano, Damián "Kitu" Díaz: "El 'Kitu' Díaz es un gran jugador, no estamos descubriendo nada, buscaré la manera de adaptarme a su juego, luego de que lo he visto jugar en muchos partidos, ojalá me pueda asistir mucho".

Barcelona, como subcampeón ecuatoriano, disputará la fase de Grupos de la próxima Copa Libertadores y a nivel local, la Liga Pro y la Copa Ecuador. EFE

