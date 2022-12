Agenda informativa semanal de EFE internacional del 13 al 19 de diciembre

Diversas capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Martes 13 de diciembre

===============

Washington - Científicos de Estados Unidos anuncian que, por primera vez en la historia, han conseguido producir una reacción de fusión nuclear, lo que podría conducir a la producción de energía ilimitada, barata y limpia.

Lima - Seguimiento de las protestas ciudadanas en Perú contra la destitución del expresidente Pedro Castillo.

Washington - Cumbre de EE.UU. con líderes africanos, en la que el mandatario estadounidense, Joe Biden, ha invitado a 49 jefes de Estado de África a un encuentro de tres días que busca fortalecer la cooperación y abordar las prioridades comunes. (Hasta el 15 de diciembre).

Montreal (Canadá) - Prosigue la reunión de la segunda parte de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (COP15) de las Naciones Unidas. (Hasta el 19 de diciembre).

Washington - El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, testifica por videoconferencia ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga el colapso de su compañía.

Nueva York (EE.UU.) - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra su reunión mensual para analizar la guerra en Yemen.



Caracas - La delegación de la Unión Europea en Venezuela ofrece una rueda de prensa para dar a conocer los nuevos proyectos de cooperación para 2023 en el país caribeño.

Santo Domingo - Directores de Migración de América Latina y el Caribe se reúnen en la localidad dominicana de Punta Cana para abordar la cuestión migratoria.

Washington - La Cámara de Representantes de Estados Unidos examina el proyecto de ley Eagle, que acaba con las cuotas limitadas por países en la concesión de "green cards" de trabajo.

Ciudad de Panamá - Continúa la VII edición de la Semana de la Energía, de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade). (Hasta el 16 de diciembre).



Los Ángeles (EE.UU.) - El Instituto Cervantes abre las puertas de su sede en Los Ángeles, con la que pretende acercar el español a Hollywood, en un evento inaugural que preside la reina Letizia.

Miami.- El futuro de la orca Lolita, que está cautiva desde hace más de cincuenta años en un acuario de Miami, es tratado en una conferencia en Miami por líderes locales, la comunidad y organizaciones preocupadas por su salud.

Miami (EE.UU.) - El cantautor cubano Willy Chirino presenta en rueda de prensa en Miami su más reciente álbum “Sigo Pa’lante”, en el que incluye colaboraciones con varios artistas, entre ellos el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

Nueva York (EE.UU.) - Los repartidores ("deliveristas") hacen una ruta en bicicleta por Nueva York para homenajear a la Virgen de Guadalupe en el día de su festividad. El recorrido incluye varias paradas en negocios latinos hasta terminar en el puente del Bronx.

Río de Janeiro - Espectáculo Flamenco Auténtico, que se celebra en Río de Janeiro, dentro de una gira del Teatro Real de España.

Bruselas - Los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen para fijar un tope de precios a las importaciones de gas.

Bruselas - Consejo de ministros responsables de Asuntos Europeos de la UE.

París - Francia acoge una conferencia internacional para coordinar el envío de ayuda a la población de Ucrania para pasar el invierno ante los repetidos ataques rusos a las infraestructuras civiles, especialmente la red energética.

Bratislava.- El Parlamento de Eslovaquia celebra una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro, Eduard Heger.

Londres.- En torno a 40.000 empleados de catorce compañías ferroviarias y del operador de vías Network Rail inician una huelga de 48 horas para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Seúl - El presidente del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una visita de cuatro días a Corea del Sur. (Hasta el 16 de diciembre).

París - Se hace pública la sentencia referente a los atentados yihadistas del 14 de julio de 2016 en Niza, que dejaron 86 muertos.

Viena - La OPEP publica su informe mensual de diciembre sobre el mercado petrolero mundial.

Túnez - La Delegación de la UE en Túnez anuncia los ganadores del premio a la libertad de expresión "Lina Ben Mhenni", creado en honor a la fallecida activista de Derechos Humanos e ícono de la revolución de 2011.

París - La Unesco presenta un plan de acción de diez años para sensibilizar sobre el riesgo de extinción en que se encuentra al menos el 40 % de las 6.700 lenguas que se hablan en el mundo.

Estrasburgo (Francia) - El Tribunal de Estrasburgo examina el caso de una mujer, antigua toxicómana, a la que las autoridades búlgaras le retiraron los derechos sobre su hija.

Ciudad del Cabo - La Asamblea Nacional de Sudáfrica debate sobre el informe parlamentario según el cual el presidente, Cyril Ramaphosa, podría haber violado varias leyes anticorrupción.

París - Europa pone en órbita el primer satélite generador de imágenes del programa Meteosat de Tercera Generación.

Seúl - Jin, uno de los miembros de la banda de pop BTS, se convierte en el primero de los integrantes del grupo en iniciar el servicio militar, una prestación obligatoria en Corea del Sur.

Washington - El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal se reúne para hacer un análisis de la repercusión de sus subidas de los tipos de interés y anunciar un posible nuevo alza.

Washington - Estados Unidos publica los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), correspondientes a noviembre.

Brasilia - La Cámara Oficial de Comercio de España en Brasil homenajea al gobernador del Banco Central brasileño, Roberto Campos Neto, como personalidad del año.

Tegucigalpa - El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cumple 62 años de fundación.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el acta de la última reunión del Comité de Política Monetaria en la que definió la tasas básica de intereses del país.

Miércoles 14 de diciembre

================

Ciudad de Guatemala - Se reanuda el juicio en contra de la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.

Nueva York (EE.UU.) - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate especial organizado por la India sobre posibles reformas en Naciones Unidas, incluidos cambios en el propio Consejo.

Washington - El Comité de Banca del Senado estadounidense analiza el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX con el testimonio entre otros del inversor Kevin O´Leary, que trabajó como su portavoz.



Sao Paulo (Brasil) - La expresidenta brasileña Dilma Rousseff cumple 75 años.

Nueva York (EE.UU.) - La Cámara de Comercio española en Nueva York entrega este año su galardón de "Empresario del año" a Demetrio Carceller, CEO de Damm.

Sao Paulo (Brasil) - Espectáculo Flamenco Auténtico, que se celebra en Sao Paulo dentro de una gira del Teatro Real de España. (Hasta el 15 de diciembre).

Nueva York (EE.UU.) - Espectáculo de flamenco New York Flamenco City, como parte del Festival de Puertas Abiertas del Instituto Cervantes de Nueva York.



Bruselas - Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE con los líderes de los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN).

Ginebra (Suiza) - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa para hacer un repaso de los temas de salud pública de mayor interés.



Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, interviene en el Bundestag con una declaración previa al Consejo Europeo.

París - El Tribunal de Apelación de París examina euroórdenes españolas contra los exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, "Ata".

Tiflis - El Tribunal de la Ciudad de Tiflis evalúa una petición de la defensa del expresidente georgiano Mikaíl Saakashvili, de posponer el cumplimiento de su condena por motivos de salud.

Londres - El rey Carlos III visita el Parlamento de Westminster, donde descubrirá una placa y se le entregará un obsequio con motivo del Jubileo de la fallecida Isabel II.

París - Se publica el informe mensual del mercado del petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Rabat - El prestigioso centro marroquí de investigación Policy Center for the News South organiza la XI edición de su foro "The Atlantic Dialogues" .

Auckland (Nueva Zelanda)- Una mujer acusada de asesinar a sus dos hijos menores, cuyos restos fueron hallados en agosto en dos maletas en Nueva Zelanda, comparece por segunda vez ante un tribunal del país oceánico.

Sídney (Australia) - Fiyi celebra elecciones generales.

Washington - La Reserva Federal anuncia una nueva subida de los tipos de interés.

Buenos Aires - Moody’s ofrece una rueda de prensa virtual para presentar a su nuevo analista para Argentina.

Tegucigalpa - La línea aérea española Iberojet inicia sus vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en la región central de Honduras.

Buenos Aires.- Argentina difunde las cifras de turismo internacional de octubre pasado.



Jueves 15 de diciembre

===============

La Habana - Presentación del libro “Cuba indígena hoy: sus rostros y ADN”.



Sao Paulo (Brasil) - El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un encuentro navideño con los recolectores de basura.



Nueva York (EE.UU.).- El Consejo de Seguridad de la ONU discute la lucha contra el terrorismo a escala global.



Nueva York (EE.UU.) - Vista previa al juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, acusado de narcotráfico.

Quito - La Corporación Participación Ciudadana presenta las actividades que realizará en el marco del proceso de las elecciones provinciales y municipales de 2023, a celebrarse el domingo 5 de febrero.



Bruselas - Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Fráncfort (Alemania) - Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) para discutir la política monetaria de la zona del euro y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde.

Ginebra (Suiza) - Conferencia de prensa de la secretaria general de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

París - El Gobierno francés presenta su proyecto de reforma del sistema de pensiones, que prevé aumentar la edad de jubilación de los actuales 62 años hasta los 65 años.

Bruselas - Un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE emite sus conclusiones sobre un asunto prejudicial español relativo a la limitación al número de licencias de vehículos con conductor en Barcelona.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central brasileño divulga su Informe Trimestral de Inflación.

Lima - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú difunde el informe sobre la producción nacional de octubre de 2022.

Buenos Aires - El instituto de estadísticas argentino divulga los datos del producto interior bruto del tercer trimestre del año.

Buenos Aires - Argentina difunde el índice de inflación de noviembre.

Río de Janeiro (Brasil) - La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su cuarta y última proyección para la cosecha brasileña de café en 2022.

Ciudad de México - El Banco de México da un nuevo anuncio de política monetaria tras su anuncio del 10 de noviembre.

Viernes 16 de diciembre

===============

Nueva York (EE.UU.) - La candidata a dirigir la Organización Internacional de Migraciones (OIM), Amy E. Pope, ofrece una rueda de prensa para presentar "una nueva visión para enfrentar la crisis del desplazamiento forzoso".

Johannesburgo - El Congreso Nacional Africano (CNA), que gobierna Sudáfrica desde 1994, celebra su 55 Conferencia Nacional, en la que el presidente del partido y del país, Cyril Ramaphosa, busca la reelección como líder de la formación.

Londres - Personal de seguridad del Eurostar y empleados de equipajes en el aeropuerto de Heathrow realizan una huelga en protesta por sus condiciones laborales.

París - El Banco de Francia presenta en conferencia de prensa sus proyecciones macroeconómicas para el trienio 2023-2025.

Bruselas - La agencia estadística comunitaria, Eurostat, publica los datos de la inflación en la eurozona y el índice armonizado de precios al consumidor de noviembre de 2022.

Moscú - La junta ejecutiva del Banco de Rusia se reúne para abordar los tipos de interés.

Bruselas - La agencia estadística comunitaria, Eurostat, publica los datos del comercio internacional de bienes de la Unión Europea de octubre de 2022.

Rabat - El Ministerio De Turismo de Marruecos y la AECID española organizan el "Foro marroco-español de la economía social y solidaria".

Nueva York (EE.UU.) - El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador realiza una audiencia pública sobre la propuesta de establecer un salario mínimo para repartidores de comida para aplicaciones, conocidos como deliveristas.

Río de Janeiro (Brasil) - Brasil realiza su primera subasta de explotación de yacimientos petroleros bajo el régimen de "oferta permanente".

Bogotá - Última reunión del año de la Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia para revisar los tipos de interés, actualmente en el 11 %.

Sábado 17 de diciembre

===============

Brasilia - Espectáculo Flamenco Auténtico, que se celebra en Brasilia, dentro de una gira del Teatro Real de España.

Túnez - Túnez vota en los comicios legislativos con una nueva ley electoral por la que desaparecen los partidos políticos en favor de candidaturas individuales.

Domingo 18 de diciembre

================

Asunción - Paraguay celebra elecciones primarias simultáneas de todos los partidos, de las que saldrán los candidatos a los comicios generales del 30 de abril de 2023, en lo que se elegirán presidente, legisladores, gobernadores y otras autoridades.

Londres - Huelga de personal del ferrocarril Eurostar en Londres y empleados de equipajes en el aeropuerto de Heathrow.

Nicosia - La Iglesia Ortodoxa de Chipre celebra una primera votación para elegir al sucesor de su líder, el arzobispo Crisóstomos II, fallecido en noviembre a los 82 años.

Londres - Con motivo de la final del Mundial de Qatar 2022, el artista Andrei Molodkin presenta su obra "Copa del Mundo llena con el petróleo catarí", comisionada por la revista deportiva española Líbero y que será subastada por 150 millones de dólares para compensar a los trabajadores inmigrantes que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la construcciòn de las instalaciones para la competición.

Lunes 19 de diciembre

==============

Naciones Unidas - El secretario general de la ONU, António Guterres, ofrece una conferencia de prensa para hacer balance del año.

Buenos Aires - Figuras políticas argentinas e internacionales, entre ellas expresidentes de diversos países, se congregan en una reunión del Grupo de Puebla en "solidaridad" con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, condenada en primera instancia a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un caso por corrupción.

Washington.- El presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, son entrevistados por Drew Barrymore en su programa "The Drew Barrymore Show".

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión centrada en el acuerdo nuclear sellado por Irán en 2015 con las potencias internacionales.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU discute el conflicto de Oriente Medio, con especial atención a la cuestión de los asentamientos israelíes.

Santo Domingo.- Audiencia preliminar en contra de los imputados en la supuesta trama de corrupción que lideró el exprocurador general Jean Alain Rodríguez durante su gestión. Sede de la Suprema Corte de Justicia.

Bruselas.- La agencia estadística comunitaria, Eurostat, publica los datos de la producción en el sector de la construcción en la Unión Europea de octubre de 2022; Publica también el indice de costes laborales del tercer trimestre. EFE

