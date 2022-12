Ryuichi Sakamoto ofrece a sus fans el que podría ser su "último" concierto

Tokio, 11 dic. El reconocido músico y compositor japonés Ryuichi Sakamoto ofrece hoy una serie de conciertos "online" para sus seguidores en todo el mundo mientras se encuentra luchando contra un cáncer en fase IV, por lo que, según el artista, podría ser su "última vez" tocando para el público.

El primer concierto como solista del pianista en dos años se emite en cuatro pases entre este domingo y la madrugada del lunes (hora local japonesa) con el objetivo de que sus seguidores en diferentes husos horarios puedan disfrutarlo.

"Descubrí que tenía cáncer en junio de 2020. Desde entonces, no he hecho muchas actividades llamativas y todavía estoy en tratamiento", explicó el pianista en un vídeo publicado el miércoles donde añadió que el cáncer le ha quitado "mucha fuerza física", por lo que es difícil actuar durante una hora u hora y media, sin embargo, ha "decidido intentarlo".

El concierto fue grabado con anterioridad en el conocido estudio 509 de la televisión pública japonesa NHK, y supone también la presentación del nuevo álbum del artista, titulado "12", que se lanzará oficialmente el próximo 17 de enero, con motivo de su 71 cumpleaños, y que supone el trabajo de varios años, incluidos aquellos en los que ha tenido que lidiar con el cáncer.

"No tengo la resistencia para completar un concierto en vivo. Esta puede ser la última vez que veas una actuación en este formato", explica el músico.

El pianista, que sufrió un cáncer de garganta en 2014 del que logró recuperarse, confirmó a principios de 2021 que tenía un cáncer colorrectal, que se habría extendido ahora a otros órganos en forma de metástasis.

Galardonado con un Óscar a la Mejor Banda Sonora Original por el filme "The Last Emperor" ("El último emperador"), Sakamoto se habría sometido a seis cirugías en el último año, incluyendo una de 20 horas para tratar de eliminar un tumor primario en el recto y otros varios que se habían producido por la metástasis.

Sakamoto es uno de los creadores japoneses más internacionales de su tiempo, con una obra compleja y que ha estado formada por varias etapas, desde su primer grupo de éxito, el experimental Yellow Magic Orchestra, hasta la creación de bandas sonoras.

En este apartado ha recibido numerosos premios y ha escrito la música de recordados títulos como "Merry Christmas Mr. Lawrence" ("Feliz Navidad Mr Lawrence", 1983), en la que también actuó dando vida al comandante de un campo de prisioneros japonés durante la Guerra del Pacífico, "The Last Emperor" ("El último emperador", 1987) o "The Revenant" ("El renacido", 2015).

El concierto de este domingo podrá verse no solo en Japón, sino también en España, Portugal, Estados Unidos o Brasil, entre otros países, y las entradas, todavía disponibles, tienen un precio de unos 4.000 yenes (30 dólares ó 28 euros). EFE

