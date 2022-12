Sábado, 10 de diciembre de 2022 (09.00 GMT)

PERÚ CRISIS

Ex primer ministro dice que Castillo no recuerda ordenar cierre del Congreso

Lima. El congresista y ex primer ministro Guido Bellido declaró ayer viernes que el expresidente Pedro Castillo "no recuerda" haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia e insinuó que pudo haber sido drogado para hacerlo, después de haberlo visitado en el penal en el que está detenido desde el miércoles. Consultado por los periodistas, Bellido, que fue el primer jefe del gabinete de Castillo, dijo que "el presidente no recuerda": "Él me lo ha dicho con sus propias palabras" y que no dudó en calificar el mensaje leído por el entonces presidente como un golpe de Estado, por lo que pidió saber quién lo ha escrito.

PERÚ MÉXICO

Perú transmite a México su rechazo por la injerencia en sus asuntos internos

Lima. La Cancillería peruana convocó ayer viernes al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las "expresiones de las autoridades mexicanas" que, a juicio del Ejecutivo, "constituyen una injerencia en los asuntos internos" del país andino, un día después de que el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado, solicitara asilo a esa nación desde su lugar de reclusión. "Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes", reza un comunicado de la Cancillería, actualmente sin ministro titular, tras la renuncia de César Landa, quien abandonó el cargo acusando a Castillo de dar un golpe de Estado y pedir ayudar internacional para frenarle.

HONG KONG JUICIO

Más de cinco años de cárcel por fraude para magnate hongkonés Jimmy Lai

Pekín. Un tribunal hongkonés ha sentenciado hoy al magnate Jimmy Lai a cinco años y nueve meses de cárcel por fraude a una compañía gubernamental por permitir que una empresa consultora operase sin permiso en las oficinas del periódico opositor que fundó, el Apple Daily, informó hoy la prensa de la excolonia británica. El tribunal del territorio además multó a Lai con 2 millones de dólares de Hong Kong (256.888 dólares estadounidenses, 243.882 euros) y le prohibió administrar empresas durante ocho años.

CORONAVIRUS COREA DEL NORTE

Pionyang dice que erradicar la covid fue una "gran victoria" este año

Seúl. El principal diario de Corea del Norte, el Rodong Sinmun, publicó hoy un editorial afirmando que haber erradicado la covid del país, tal y como asegura haber logrado el régimen, ha sido la "gran victoria" lograda por el pueblo norcoreano este año y destaca que la gestión del líder Kim Jong-un fue clave para lograrlo. "La gran victoria lograda por nuestro pueblo este año fue, sobre todo, fruto de la destacada capacidad de liderazgo del respetado secretario general (Kim Jong-un), quien implementó las políticas antiepidémicas de la manera más ágil y científica y movilizó a todo el Partido (de los Trabjadores), a todo el Estado y a todo el pueblo para hacerlo realidad", reza la pieza.

ONU BIODIVERSIDAD

Activistas denuncian la lenta marcha de las negociaciones sobre biodiversidad

Toronto (Canadá). Una coalición de activistas sociales y medioambientales denunció este viernes que las negociaciones para la firma de un tratado global que detenga la pérdida de biodiversidad, que la ONU desarrolla en Montreal (Canadá), no están avanzando al ritmo necesario para logar un acuerdo. Tras tres días de negociaciones en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad COP15, los activistas expresaron su frustración con la falta de progreso y las filtraciones sobre numerosos puntos de desacuerdo entre las delegaciones de los 196 países que están presentes en Montreal.

INDIA CICLON

El ciclón Mandous se debilita en la India sin dejar graves daños a su paso

Nueva Delhi. El ciclón Mandous se debilitó este sábado hasta convertirse en una depresión después de que tocara tierra anoche en el sureste de la India, sin dejar a su paso graves daños, más allá de los generados por la caída de decenas de árboles. El ciclón Mandous tocó tierra cerca de la pasada medianoche en el estado de Tamil Nadu, perdiendo intensidad luego de manera gradual para convertirse "en una depresión baja en la costa norte" de la región, y más tarde hacia el mediodía (6.30 GMT) en una depresión, informó en un boletín el Departamento Meteorológico de India (IMD).

NOBEL PREMIOS

Los nobeles recibirán sus medallas del rey tras dos años de pandemia

Estocolmo. Tras dos años de ausencia debido a la pandemia de covid-19, los ganadores del Premio Nobel regresan hoy a Estocolmo para recibir sus medallas de manos de Carlos Gustavo de Suecia. En esta ocasión, en el escenario de la Sala de Conciertos de la capital solo habrá dos mujeres frente a nueve hombres. La ceremonia de entrega de galardones recuperara así, a partir de las 16.00 horas (15.00 GMT), todas sus tradiciones para entregar los nobeles de Medicina, Física, Química, Economía y Literatura.

BAD BUNNY

Bad Bunny despide su “tour más caliente” en el Azteca de México

Ciudad de México. Bad Bunny, el artista latino del momento, despidió su “World Hottest Tour” con un par de conciertos este fin de semana en el Estadio Azteca de Ciudad de México, que abarrotó tras una gira por 14 países, 43 fechas y más de 30 sedes en Estados Unidos y Latinoamérica. Con un escenario que simulaba ser una playa con palmeras, el cantante boricua inició su espectáculo del viernes a las 22.00 horas GMT (03.00 GMT) con la canción “Moscow Mule”, coreada por un recinto con capacidad para alrededor de 87.000 personas. EFE

