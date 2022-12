Rabiot: "Hemos sabido sufrir juntos"

Al Khor (Catar), 10 dic. El centrocampista francés Adrien Rabiot destacó la "capacidad de resiliencia" de sufrimiento de su equipo para doblegar a Inglaterra en cuartos de final del Mundial de Qatar.

"Hemos demostrado capacidad de resiliencia, de sufrir todos juntos, hemos sufrido pero no hemos bajado los brazos. La unión que tenemos desde el principio ha dado frutos y hemos sabido golpear en el momento necesario. Ha sido un partido muy ajustado, estamos contentos de haber superado un compromiso tan complejo", comentó.

Rabiot señaló que no le pareció penalti el segundo señalado en su contra y dijo que el arbitraje estuvo "muy justito".

"No estoy seguro de que sea falta, hemos visto cientos de acciones como esa. El arbitraje ha sido justito esta noche, pero no vamos a hablar de eso. Cuando lo falla es justicia, porque no era penalti. La suerte también cuenta. Esta noche lo tuvimos todo", señaló.

"En algún momento nos han arrinconado con su juego, sabíamos que tendrían el balón, pero que podíamos tener ocasiones. Hemos tenido menos que otras veces, pero sabemos adaptarnos, es nuestra fuerza" señaló el jugador de la Juventus de Turín, que desveló que habían trabajado las jugadas a balón parado y el flanco izquierdo inglés.

También alabó el trabajo de su portero, Hugo Lloris y dijo que "en partidos así necesitas un gran guardameta".

"Se hablaba mucho del duelo entre Kylian Mbappé y Kyle Walker y los hemos visto menos", dijo.

Aseguró que no van a subestimar a Marruecos, su rival por un puesto en la final: "Será un partido histórico, si están ahí lo merecen. Saben sufrir, será un partido importante, no les vamos a subestimar". EFE

