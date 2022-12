Presidente de Portugal: La victoria ante Marruecos "estaba a nuestro alcance"

Lisboa, 10 dic. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, reconoció que Marruecos fue "más eficaz" en el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar, aunque aseguró que Portugal podría haber ganado: "Estaba a nuestro alcance".

"Hay días 'no' en nuestra vida y hoy fue un día 'no'. En lo que se refiere a eficacia, los marroquíes, con dos oportunidades o tres, aprovecharon una. Nosotros tuvimos cinco o seis y no las aprovechamos", afirmó este sábado en declaraciones al canal luso RTP desde Cabo Verde, donde se encuentra de visita oficial.

Felicitó también a Marruecos por su victoria (1-0) "con mucha pena": "Estaba a nuestro alcance llegar, pero también lo estaba para España, Alemania, Brasil... Y no llegaron", añadió.

También transmitió su agradecimiento a la selección portuguesa por haber llegado a cuartos de final y mandó un "abrazo" al seleccionador nacional, Fernando Santos, y al resto del equipo y un "abrazo especial" a Cristiano Ronaldo, quien seguramente no repita presencia en el campeonato por sus 37 años de edad.

"No olvidamos lo que todos ellos hicieron a lo largo de estos años y lo que hicieron en este esfuerzo que no dio de sí", aseguró.

Asimismo, reconoció que tras el partido llegarán "10.000 críticas, muchas de ellas justas o no justas": "A nadie le gusta no ganar" pero "llegaron adonde llegaron" y "Marruecos demostró ser un gran equipo".

Por otra parte, el primer ministro luso, António Costa, publicó un mensaje en Twitter donde felicitó a las "quinas" por su trabajo y destacó que Portugal es "de los mejores del mundo".

"Soñamos juntos. Ahora sufrimos juntos. Nuestra selección dio, en este mundial, muchas alegrías a los portugueses. Estamos entre los mejores del mundo y continuaremos siendo de los mejores del mundo. Felicidades a todos los jugadores y a todo el equipo. Orgullo en Portugal", defendió.

Un gol de Youseff En Nesyri en el minuto 42, cuando se adelantó en el remate a la salida de Diogo Costa y a la oposición de Ruben Dias, impulsó a Marruecos a la históricas semifinales del Mundial 2022, a las que jamás había llegado un equipo africano. EFE

