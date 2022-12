Messi: "No puedes ser sincero porque te sancionan"

Lusail (Catar), 10 dic. Leo Messi, elegido el mejor del partido, insistió en el descontento con el árbitro, el español Antonio Mateu Lahoz, pero rehusó a comentar más del asunto porque "no se puede ser sincero y te sancionan".

"Sentí mucha bronca cuando empataron porque me pareció muy injusto y porque llegó en una falta que no era. Pero bueno, fue así todo el partido. Pero ya no voy a hablar más de esto. No puedes ser sincero o decir lo que piensas porque te sancionan pero fue muy injusto. Sufrimos mucho en los penaltis", reconoció el capitán argentino.

Messi destacó que el encuentro contra Países Bajos fue "durísimo porque enfrente había una gran selección. Sufrimos demasiado inmerecidamente. Jugamos como debíamos jugarlo. Por momentos lo jugábamos y ellos solo nos complicaron con pelotazos y jugaron al empate pero terminamos pasando que es lo que queríamos".

El capitán argentino se mostró feliz por el triunfo y la felicidad que transmiten a todos los seguidores. Los que están en Argentina y los que se han desplazado a Catar. También insistió en el sentimiento de apoyo de Maradona que reciben.

"Disfrutamos mucho del momento, con la gente de aquí, de Argentina. Están eufóricos por lo que hicimos, por meternos entre los cuatro. Diego desde arriba nos está viendo y empujando y ojalá sea así desde el final", concluyó.