Lautaro: "Me sobró personalidad para lanzar el penalti definitorio"

Lusail (Catar), 9 dic. El delantero argentino Lautaro Martínez aseguró que le sobra personalidad para lanzar el penalti definitivo en la tanda que permitió a su país clasificarse para semifinales del Mundial de Argentina.

"Logramos pasar contra un rival durísimo. Estoy contento por todos los argentinos. Tratamos de hacer las cosas que teníamos preparadas", señaló.

"Me tocó patear el penalti más importante, pero me sobra personalidad para definir ese penal. Trabajo para el grupo, para el equipo, con buena cara, con tranquilidad. Me tocó patear el más difícil, el definitorio, pero pude convertir", agregó.

Lautaro dedicó la victoria a su familia, que le apoyó en los momentos más difíciles.