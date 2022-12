DT de Portugal dice que no se arrepiente de haber dejado fuera a Ronaldo contra Marruecos

Por Fernando Kallas

DOHA, 10 dic (Reuters) - El entrenador de Portugal, Fernando Santos, dijo que no cambiaría su decisión de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo, incluso después de que su equipo quedara eliminado del Mundial al perder el sábado 1-0 contra Marruecos en su duelo de cuartos de final.

Ronaldo, máximo goleador de la historia de Portugal con 118 goles en 195 partidos, se quedó en el banquillo el martes en la victoria 6-1 contra Suiza en octavos de final.

El sábado, tras la eliminación, Ronaldo salió del campo tras el pitido final llorando mientras era consolado por sus compañeros.

"No me arrepiento (de dejar a Ronaldo en el banquillo)", dijo Santos en rueda de prensa tras la eliminación. "No cambiaría nada, en cuanto al equipo no puedo estar pensando con el corazón".

"Utilicé el equipo que jugó muy bien contra Suiza y no había ninguna razón para cambiar (...) La decisión estratégica que tuve que tomar fue una de las más difíciles, pero no puedo pensar con el corazón, tengo que pensar con la cabeza. No es que Ronaldo ya no sea un gran jugador, eso no tiene nada que ver", agregó.

Marruecos dio un nuevo paso en su fantástica campaña mundialista para convertirse en la primera selección africana y árabe de la historia en alcanzar las semifinales de un Mundial gracias a un gol de Youssef En-Nesyri en la primera parte.

Santos se negó a comentar si dimitirá y dijo que hablará con el presidente de la federación durante la próxima semana sobre su futuro.

Afirmó que su equipo tuvo dificultades para encontrar espacios entre las disciplinadas líneas marroquíes, y elogió a su rival diciendo que la clasificación es "completamente mérito suyo".

"A veces en el fútbol lo que necesitas es un poco de suerte", dijo Santos.

"Mostramos esfuerzo y calidad, tuvimos varias ocasiones de gol con Joao Félix y Bruno Fernandes, Pepe tuvo un cabezazo al final que podría haber sido el empate (...) Faltó un poco de suerte", concluyó. (Reporte de Fernando Kallas; Editado en español por Javier Leira)