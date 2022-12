Yolanda Díaz: "España tiene un compromiso absoluto con Latinoamérica"

Montevideo, 9 dic. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, resaltó este viernes el "compromiso absoluto" que tiene su país con Latinoamérica y dijo que los vínculos con esa región son trascendentales.

"Siempre a favor de Latinoamérica. Creo que no solamente por historias comunes o retos comunes. Nuestras culturas son muy próximas y nuestras economías son muy próximas", aseguró.

Estas palabras fueron compartidas por Díaz durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, donde se reunió con el titular de esa cartera, Pablo Mieres.

"Desde luego el Gobierno de España tiene compromiso absoluto con Latinoamérica", remarcó la vicepresidenta segunda, quien también habló sobre la situación política de Perú y expresó su solidaridad con el pueblo de ese país.

La ministra española habló además sobre la reunión que mantuvo con Mieres; explicó que versó en parte sobre los "enormes" cambios tecnológicos y digitales que se afrontan y cómo estos afectarán al mundo productivo, a lo que expresó su convicción de que el trabajo "debe estar en el centro".

"En el mundo se ha llegado a teorizar el fin del trabajo. Esto no es así, no solamente no estamos viendo el fin del trabajo, sino que estamos viviendo el trabajo de una manera absolutamente diferente", sostuvo la vicepresidenta segunda.

A eso añadió que fue "muy interesante" lo trabajado con el ministro uruguayo, quien también habló con la prensa y valoró el "muy buen intercambio" sobre las agendas del Derecho Laboral y los desafíos que implican los avances tecnológicos, entre otras problemáticas.

Por otra parte, Díaz se refirió a la reunión que este sábado mantendrá con José Mujica (2010-2015) y dijo que esta será "absolutamente interesante" por lo que representa y la experiencia que tiene el expresidente de Uruguay.

Este viernes, antes de reunirse con Mieres, Díaz mantuvo un encuentro con la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, en el Palacio Legislativo de Montevideo.

Sobre esta reunión sostuvo que ambas se involucraron en una agenda común que tiene que ver con el mundo de trabajo y una mirada desde la equidad de género.

"Agendas compartidas desde un feminismo que ensancha derechos, que empodera a las mujeres, que tiene que ver con la dependencia económica de las mujeres, con la formación, en definitiva con hacernos mucho mejores. Me llevo de esta primera visita una agenda compartida que va a unir a dos países que no se explican por sí solos. España y Uruguay van de la mano", concluyó. EFE

