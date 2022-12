Viernes 9 de diciembre de 2022 (23.00 GMT)

EEUU SENADO

Senadora de EEUU se registra como independiente y reduce la mayoría demócrata

Washington. La senadora estadounidense Kyrsten Sinema ha decidido registrarse como independiente y abandonar el Partido Demócrata, lo que deja el Senado de EEUU con una mayoría justa para el partido del presidente, Joe Biden. Con la victoria en Georgia el pasado martes la mayoría de los demócratas en el Senado había quedado dividido en 51 representantes demócratas frente a 49 republicanos, aunque la salida de la senadora por Arizona deja ahora la mayoría en 50. "En una extensión natural de mi servicio desde que fui elegida por primera vez en el Congreso, me he unido al creciente número de ciudadanos de Arizona que rechaza la política de partidos declarando mi independencia del quebrado sistema partidista de Washington y registrándome formalmente como independiente", dijo la senadora en un mensaje publicado esta mañana en Twitter.

PERÚ MÉXICO

Perú transmite a México su rechazo por la injerencia en sus asuntos internos

Lima. La Cancillería peruana convocó este viernes al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, para transmitirle su rechazo por las "expresiones de las autoridades mexicanas" que, a juicio del Ejecutivo, "constituyen una injerencia en los asuntos internos" del país andino, un día después de que el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar dar un golpe de Estado, solicitara asilo a esa nación desde su lugar de reclusión. "Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes", reza un comunicado de la Cancillería, actualmente sin ministro titular, tras la renuncia de César Landa, quien abandonó el cargo acusando a Castillo de dar un golpe de Estado y pedir ayudar internacional para frenarle.

RUSIA EEUU

Brittney Griner regresa a Estados Unidos tras su liberación por Moscú

Washington. La baloncestista estadounidense Brittney Griner llegó este viernes a San Antonio (Texas) después de que ayer fuera liberada en un canje de prisioneros entre Washington y Moscú. La primera parada de la atleta, que cumplía una condena de nueve años en Rusia por llevar aceite de hachís para vapear en su equipaje, será un hospital militar donde recibirá una revisión médica, dijo un funcionario anónimo al periódico The New York Times. Griner llevaba detenida en Rusia desde febrero pasado, pocos días antes del comienzo de la invasión de Ucrania ordenada por el Kremlin, acusada de contrabando de drogas por llevar aceite de hachís en la maleta, una sustancia prohibida en el país euroasiático.

BRASIL TRANSICIÓN

Lula anuncia los primeros cinco ministros para su Gobierno

Brasilia. El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes los nombres de los ministros de Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia y Presidencia, los primeros confirmados por el líder progresista para su futuro Gobierno, cuando asuma el cargo el 1 de enero de 2023. Fernando Haddad será el titular de la cartera de Hacienda, la principal del área económica; José Múcio Monteiro dirigirá el ministerio de Defensa; Mauro Vieira será el canciller; Flávio Dino estará frente a la cartera de Justicia y Rui Costa en la Presidencia. Durante la presentación de los primeros miembros del que será su gabinete, Lula les advirtió que tendrán que trabajar como nunca lo han hecho porque la tarea "será siempre más difícil de la que les han dado hasta ahora".

BÉLGICA JUSTICIA

Detenida una vicepresidenta del PE por supuesta corrupción ligada a Catar

Bruselas. Una vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata griega Eva Kaili, se encuentra entre los cinco detenidos en Bélgica en el marco de una investigación por un posible caso de corrupción ligado a intentos de Catar, país que acoge el Mundial de fútbol, de influenciar la posición parlamentaria. Según informaron hoy el diario "Le Soir" y "Knack", Kaili, que ocupa una de las catorce vicepresidencias de la Eurocámara, ha sido detenida esta tarde en el marco de este caso y su casa ha sido registrada por la policía judicial. "Durante varios meses los investigadores de la policía judicial han sospechado que un Estado del Golfo ha intentado influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo", indicó esta mañana la Fiscalía federal en un comunicado distribuido a la prensa.

EEUU RACISMO

Tres años y medio de cárcel para un policía implicado en la muerte de Floyd

Los Ángeles (EE.UU.). El expolicía Alexander Kueng fue sentenciado este viernes a tres años y medio de prisión por su implicación en el asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de 2020, un suceso que desencadenó una ola de protestas raciales en Estados Unidos. La sentencia se produce en virtud de un acuerdo alcanzado por Kueng y la Fiscalía por el que el exagente se declaró culpable de ayudar e incitar a un homicidio en segundo grado en el primer día de este juicio, por la vía estatal, en octubre. A cambio, se le retiró el cargo de cómplice en asesinato no intencionado en segundo grado

UCRANIA GUERRA

UCRANIA

Zelenski: Rusia convirtió en "ruinas quemadas" la ciudad de Bajmut

Redacción Internacional. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este viernes que Rusia "convirtió en ruinas quemadas" la ciudad de Bajmut, en la región del Donbás. La situación en el frente "sigue siendo muy difícil en las áreas clave de Donbás: Bajmut, Soledar, Maryinka, Kreminna ... Durante mucho tiempo, no queda ningún lugar para vivir en la tierra de estas áreas que no haya sido dañado por los proyectiles y fuego" del ejército ruso, dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno. "Los ocupantes de hecho destruyeron Bajmut, otra ciudad de Donbás que el ejército ruso convirtió en ruinas quemadas", afirmó. El presidente ucraniano recordó que la fórmula de la paz propuesta por su Gobierno, que consta de diez puntos, incluye restaurar la integridad territorial del país.

RUSIA

Putin acalla la disidencia con las leyes de guerra

Moscú. El presidente ruso, Vladímir Putin, está aprovechando la campaña militar en Ucrania para acallar a disidentes como el dirigente opositor Iliá Yashin, que fue condenado el viernes a ochos años y medio de cárcel por denunciar los presuntos crímenes de guerra rusos. "Considero que es absolutamente inaceptable la injerencia en las actividades de los tribunales. Poner en duda los fallos de los tribunales es inapropiado", dijo este viernes Putin al negarse a valorar el fallo.

EEUU

EE.UU. anuncia otros 275 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania

Washington. Estados Unidos anunció este viernes otros 275 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, especialmente con el objetivo de reforzar sus defensas antiaéreas. El paquete incluye municiones y defensas antiaéreas procedentes del inventario del Pentágono, dijo en una rueda de prensa telefónica John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.

PERÚ CRISIS

Ex primer ministro dice que Castillo no recuerda ordenar cierre del Congreso

Lima. El congresista y ex primer ministro Guido Bellido declaró este viernes que el expresidente Pedro Castillo "no recuerda" haber leído el mensaje a la nación en el que ordenó el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia e insinuó que pudo haber sido drogado para hacerlo, después de haberlo visitado en el penal en el que está detenido desde el miércoles. Consultado por los periodistas, Bellido, que fue el primer jefe del gabinete de Castillo, dijo que "el presidente no recuerda": "Él me lo ha dicho con sus propias palabras" y que no dudó en calificar el mensaje leído por el entonces presidente como un golpe de Estado, por lo que pidió saber quién lo ha escrito.

CUMBRE CENTROAMÉRICA

El SICA clama por ayuda a Haití y se compromete a combatir los actuales retos

Santiago (R.Dominicana). Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) clamaron este viernes por ayudas a Haití y se comprometieron a continuar su lucha contra los efectos de la pandemia, la crisis climática y los elevados precios internacionales de los alimentos, fertilizantes y otros insumos. Al concluir la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA celebrada en la ciudad de Santiago (norte de República Dominicana), el ente regional hizo suyo el "urgente" llamamiento que, al inicio del cónclave, formuló el Ejecutivo dominicano a la comunidad internacional para que se atienda la "grave crisis" que atraviesa Haití.

UE CHILE

La UE ve en el pacto con Chile un modelo para reducir su dependencia de China

Bruselas. La Unión Europea y Chile cerraron este viernes un acuerdo para modernizar el marco que rige desde hace veinte años sus relaciones comerciales, un nuevo texto que el bloque ve como modelo en su estrategia para diversificar el suministro de materias primas críticas para la transición ecológica y para reducir la dependencia de China en este ámbito. "Nuestro acuerdo comercial se firmó hace 20 años y el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Con este acuerdo de nueva generación hemos abierto una ventana de oportunidad nueva y poderosa para nuestros ciudadanos, empresas y el planeta", enfatizó en una rueda de prensa el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

ÁRABES CHINA

China se consolida como principal aliado comercial de los países árabes

Riad. China se consolidó hoy como el mayor socio comercial y uno de los principales aliados políticos del mundo árabe, tras la celebración de dos cumbres "históricas" en Riad en las que participó el presidente chino, Xi Jinping, y los líderes del golfo Pérsico, Oriente Medio y el norte de África. La visita de Xi a Arabia Saudí, la primera desde 2016, estuvo marcada por la firma de una treintena de acuerdos multimillonarios con la monarquía árabe, país del que importa gran parte del combustible que requiere uno de los mayores consumidores de hidrocarburos del mundo como es China.

CHILE GRIPE AVIAR

FAO activa protocolos ante brotes de influenza aviar en Latinoamérica

Santiago de Chile. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anuncio este viernes la activación de protocolos de coordinación y respuesta ante brotes de influenza aviar en Latinoamérica tras confirmarse diagnósticos en Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela. La organización informó que, luego de tomar conocimiento de los casos, mantiene contacto tanto con los servicios veterinarios oficiales, como con los ministerios de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de los países afectados, con el objetivo de brindarles apoyo técnico y logístico enfrentar esta emergencia. EFE

