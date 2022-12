Van Gaal: "Perder por penaltis dos veces es tener muy mala suerte"

Lusail, Catar, 9 dic. El entrenador Louis Van Gaal, que dejará de ser seleccionador tras este Mundial de Qatar, lamentó haber vuelto a ser eliminado por penaltis en un Mundial tal y como sucedió hace dos ediciones, en Brasil 2014, también contra Argentina.

"He hecho un cambio de dos jugadores. Teníamos la posesión y cuando la teníamos no encontrábamos al hombre libre y lo he intentado cambiar en el descanso. Argentina ha tenido que adaptar su sistema y nos hemos beneficiado. Hemos luchado en la segunda parte para tratar de remontar el 0-2 con un rival como Argentina que presiona con mucha intensidad".

Van Gaal prosiguió: "Hemos empatado y llegado a los penaltis y es la segunda vez con este seleccionador que pierde penaltis. Por eso pedí a los jugadores que entrenaran los penaltis porque tenía la experiencia de hace dos mundiales. Aún así no se dio y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Perder por penaltis es tener muy mala suerte".

"En Brasil 2014 -añadió- tenía la impresión de que íbamos a ganar ese partido. Esta vez no hay nada que reprochar porque han luchado hasta el final. Han dejado todo lo que tenían. Hemos ganado muchas cosas y he disfrutado mucho de esta temporada. Es muy doloroso ver como hemos sido eliminados porque he intentado todo para evitar esta situación".

"No voy a seguir de en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Puede verlo en google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadores hasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así", dijo Van Gaal que no seguirá como seleccionador.

El preparador naranja resumió el encuentro: "Hemos corrido más que los argentinos en la segunda parte pero había jugadores muy cansados. En estos casos lo que queremos es llegar al final. Creíamos que podíamos ganar, ensayamos los penaltis. Si pierdes por dos goles y lo consigues igualar, en la prórroga a veces no es fácil mantener la situación".

"Recibimos un penalti que se ha dado muy fácilmente. Luego, un gol con un gran pase de Messi. Después hemos mostrado nuestro fútbol y teníamos ventaja de altura con los delanteros. Nos ha ido bien y hemos logrado el empate. Y Argentina también. Jugaban con los minutos claramente y no siempre se ha añadido el tiempo extra. Pero al fin y al cabo el resultado era justo. Luego no hemos regalado ocasiones. Hemos fallado los dos primeros penaltis y ya era muy complicado. Era cuestión de suerte", insistió Van Gaal.

"Lo que dejo es un grupo excelente. A nivel personal y futbolístico es un equipo muy unido con un fuerte espíritu de equipo y un gran fútbol. He sido entrenador durante veinte partidos y no hemos perdido ninguno. Esto es por algo. Hemos jugado con potencias normales y hemos eliminado a algunas", concluyó el seleccionador neerlandés. EFE

apa/plv