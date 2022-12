Trevor Noah se despide de la televisión estadounidense tras siete años en antena

Washington, 8 dic. El comediante y presentador del programa satírico de televisión de EE.UU. "The Daily Show", Trevor Noah, se despidió este jueves de las pantallas tras siete años al frente del popular espacio de entretenimiento nocturno.

"Estoy muy agradecido. Recuerdo cuando empecé el programa y no podíamos lograr a suficiente gente para que viniera de público", dijo Noah en su último programa ante la ovación de los asistentes a la retransmisión.

El comediante tuvo palabras para sus fans y también para sus críticos y dedicó un mensaje especial a las mujeres negras que han marcado su vida: su madre, su abuela y sus tías.

Noah, que ya adelantó su retirada en septiembre para dedicarse a la comedia desde los escenarios, ha logrado gran popularidad en el mercado estadounidense desde que asumió las riendas del programa satírico en 2015, cuando su hasta entonces presentados, Jon Stewart, abandonó el puesto.

"Ha sido completamente increíble. Es algo que jamás me habría esperado y he estado pensando en todo por lo que hemos pasado: la presidencia de Donald Trump, la pandemia, etc.", indicó el comediante de origen sudafricano.

"The Daily Show" todavía debe anunciar el reemplazo oficial de Noah, pero hasta que se le encuentre un sustituto fijo varios nombres conocidos ocuparán su lugar de forma interina.

Así, según indicó el canal Comedy Central, Al Franken, Chelsea Handler, D.L. Hughley, Leslie Jones, John Leguizamo, Hasan Minhaj, Kal Penn, Sarah Silverman, Wanda Sykes y Marlon Wayans se rotarán en la función de presentador a partir del próximo 17 de enero.

A partir de 2023, el comediante sudafricano regresará a los escenarios con un tour que le llevará a 28 ciudades estadounidenses, empezando por Atlanta (Georgia) el 20 de enero.