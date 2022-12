Surinameses intentan evitar apresuradas disculpas neerlandesas por esclavitud

La Haya, 9 dic. Cinco fundaciones surinamesas en Países Bajos están tratando de frenar en los tribunales los planes del gobierno neerlandés de pedir oficialmente disculpas por el papel del Estado en la esclavitud trasatlántica el próximo 19 de diciembre porque creen que es una fecha apresurada, sin ningún simbolismo ni acordada con los descendientes.

Las organizaciones, que representan en Países Bajos a los surinameses, han presentado un procedimiento sumario contra el gobierno neerlandés para exigir que no se celebren los eventos previstos el 19 de diciembre porque esa fecha no se decidió en consentimiento con las diferentes fundaciones y no coincide con ningún aniversario en concreto.

La abogada Joancy Breeveld, que presentó el caso, explicó al diario neerlandés Trouw que “la comunidad surinamesa es muy diversa” y sus clientes “creen que solo se pueden pedir disculpas una vez, y eso hay que hacerlo bien y con cuidado, ahora existe la amenaza de que los blancos vuelvan a imponer a los negros lo que hay que hacer, es así como se sienten. Eso no solo es doloroso, sino también perjudicial para los descendientes de la esclavitud".

A finales de noviembre se filtró que siete miembros del gobierno neerlandés estarán el 19 de diciembre en ocho lugares del mundo, incluida la parte caribeña de Países Bajos, para pedir disculpas por su papel en la esclavitud transatlántica, en vísperas de la conmemoración del 150 aniversario de su abolición real en las colonias neerlandesas.

Aunque la esclavitud fue abolida oficialmente hace 160 años, hubo un período de transición de diez años en algunos lugares; por eso el próximo 1 de julio, cuando se cumplen 150 años de la liberación de las personas esclavizadas, es una fecha de gran importancia simbólica.

El plan del gobierno neerlandés para el próximo día 19 es que el primer ministro Mark Rutte pronuncie su discurso en Países Bajos mientras otros representantes gubernamentales, ministros o secretarios de Estado, piden perdón en sus respectivas alocuciones en algunas antiguas colonias que tuvieron que lidiar con la esclavitud por parte de los neerlandeses: Surinam, Aruba, Bonaire, Curazao, San Eustaquio, Saba y Sint Maarten.

Breeveld agregó que las organizaciones “se siente humilladas por la forma en que el gobierno preparó las disculpas”, que la toma de decisiones ha sido secreta y sin consultas con los diferentes representantes y “se generó la idea de que se incluirían en el proceso opiniones, puntos de vista y sensaciones (de las organizaciones)”.

“El gobierno ha tomado una decisión excepcionalmente unilateral y, por lo tanto, abusó de su posición de poder", denunció, lamentando que sus clientes no hayan tenido “ni participación ni voz alguna y no se sienten representados” en el proceso que lleva a las disculpas oficiales.

Además, critica que no se espere a los resultados de las diferentes investigaciones en marcha sobre el pasado colonial y el rol de diferentes instituciones en la esclavitud.

La última la anunció el rey Guillermo Alejandro de Países Bajos, que encargó el miércoles una investigación “crítica e independiente” sobre el papel de la familia real neerlandesa en la historia colonial del país, desde finales del siglo XVI hasta el presente, con el objetivo de poder “enfrentar el impacto” actual de ese pasado en las diferentes comunidades del país.

El pasado noviembre, la Fundación de Colecciones Históricas de la Casa de Oranje-Nassau (SHVON), presidida por la reina Máxima, encargó una investigación independiente sobre el origen colonial de las obras y objetos de arte de la colección real para determinar “la legalidad y equidad de la gestión” de estas piezas por parte de la familia real. EFE

