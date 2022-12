Simón, Aranoa y Cruz buscan su premio en la gala más nórdica del cine europeo

Gemma Casadevall

Reikiavik, 9 dic. La Academia del Cine Europeo (EFA) entregará este sábado sus premios anuales en una gala muy nórdica, en el auditorio Harpa de Reikiavik, y con los filmes "Alcarrás" y "El buen patrón", así como la actriz Penélope Cruz, entre los aspirantes a galardón.

La película dirigida por Carla Simón es una de las cinco finalistas al premio a la mejor película del año, junto con la sueca "Triangle of Sadness", la franco-belga "Close", la austríaco-alemana "Corsage" y la danesa-alemana "Holy Spider".

"El buen patrón", de Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, compite por el galardón a la mejor comedia con la islandesa "Cop secret", un rocambolesco thriller de humor negro, y la francesa "La fracture", de Catherine Corsini.

Penélope Cruz está seleccionada por su papel en "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar. Sus rivales son Vicky Krieps, la Sissí de "Corsage"; Léa Seydoux, por "Un beau matin"; Meltem Kaptan, la madre coraje turca de "Rabiye Kurnaz vr. George W. Bush", y Zar Amir Ebrahimi, por "Holy Spider", una dura crítica al Irán actual.

Encabeza la lista de películas con más nominaciones "Trianble of Sadness", Palma de Oro de Cannes y un nuevo exponente de la sátira extrema llevada al cine por el director Ruben Östlund, tras su impactante "The Square", premio al mejor filme de la EFA en 2017.

Además del máximo premio, el filme sueco es finalista al premio al mejor director, al mejor actor -Zlatko Buric- y al mejor guión, galardón por el que compite asimismo "Alcarrás", la película de Simó que ha ido acumulando honores tras ganar el Oso de Oro de la última Berlinale.

Buric, el inefable ricachón ruso del filme de Östlund, compite por el premio al mejor actor con Eden Dambrine, el muchacho protagonista de "Close", así como Paul Mescal -"Aftersun"-, Elliott Crosset Hove -el danés peregrinando por Islandia de "Godland"- y Pierfrancesco Favino -el napolitano de regreso a su tierra, en "Nostalgia".

EL TURNO ROTATORIO LLEGA A REIKIAVIK

La selección de finalistas es un recorrido más o menos equilibrado entre las principales cinematografías europeas. Pero hay una muy fuerte presencia de cine sueco, danés y hasta islandés, tanto en los premios principales como en otras categorías, lo que unido a la elección de Reikiavik da una dimensión muy nórdica a la gala.

Desde su fundación en 1989, impulsada por cineastas como el alemán Wim Wenders y el sueco Ingmar Bergman, la EFA ha seguido la norma de la descentralización. Sus premios anuales se entregan con periodicidad bianual en Berlín, sede de la academia, mientras que en los años alternos se traslada a distintas ciudades europeas, sea o no capitales de los países integrados en la institución.

HOMENAJES A BELLOCHIO, VON TROTTA Y SULEIMAN

En el capítulo de premios y homenajes anunciados de antemano se encuentra el que recibirá el italiano Marco Bellocchio a su "innovador relato cinematográfico". El correspondiente al conjunto de su carrera será para la cineasta alemana Margarethe von Trotta, icono de las directoras de cine.

La EFA entregará asimismo un premio especial al director palestino Elia Suleiman en reconocimiento a su "contribución al cine mundial", a través de películas como "Divine Intervention", que recibió el Premio del Jurado en Cannes de 2002, así como "It must be Heaven", premio de la crítica internacional FIPRESCI de ese mismo festival, en 2019.

Nacido en Nazaret y establecido entre Nueva York y diversas ciudades de Europa, Suleiman representa una "impresionante dedicación al cine", según la Academia, integrada por 400 miembros principalmente europeos.

EL VOTO DE LA AUDIENCIA EUROPEA

En la gala islandesa se entregarán premios en 16 categorías, entre ellos al mejor documental, el mejor corto o el correspondiente a la temática del cine climático, patrocinado por la Comisión Europea (CE).

El escenario del Harpa servirá asimismo de presentación para los finalistas del Premio Lux de la Audiencia Europea, entre ellos "Alcarrás" y "Triangle of sadness". El veredicto se conocerá en junio, en una ceremonia en el Parlamento Europeo, tras una serie de proyecciones virtuales o presenciales en el conjunto de la Unión Europea (UE). EFE

gc /jam/alf