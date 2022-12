Corrige data. bien: 9 diciembre

Madrid, 9 dic. El barcelonés Quim Salarich firmó, la pasada temporada, al acabar quinto el eslalon de Courchevel (Francia), el mejor resultado para el esquí alpino masculino español en los pasados 42 años: desde la época en la que brilló el madrileño Paco Fernández Ochoa, único campeón olímpico invernal y único varón con triunfo en la Copa del Mundo en toda la historia de España.

A punto de afrontar su estreno en la competición de la regularidad, Salarich (Vic, 2-1-94) comenta, en una entrevista con la Agencia EFE desde Val d'Isere (Francia), donde el domingo disputará el primer eslalon del curso, cómo son sus sensaciones con miras a la temporada, en la que lograr un podio para él sería "muy 'heavy' " y una victoria, "un sueño hecho realidad".

Pregunta: Llega la hora de la verdad. ¿Ya tiene ganas?

Respuesta: Sí, ha llegado la hora de la verdad; y la verdad es que tenemos muchas ganas, porque la pasada temporada fue espectacular. Mi 'compi' de equipo (el vizcaíno Juan del Campo) también: estamos esquiando bien y venimos con muchas ganas.

P: ¿Cómo discurrieron las últimas semanas antes de ir a Val d'Isere?

R: Pues las últimas semanas estuvimos una en casa y la otra en Bormio (Italia), entrenando en condiciones muy difíciles; pero sacamos cosas positivas, al final. Así que estamos con ganas.

P: Su buena pasada temporada, ¿le mete mas presión? ¿O es mejor tenerla?

R: Sí, la verdad es que la pasada temporada, que fue buena, me mete más presión con miras a ésta.

Pero eso lo veo como algo positivo. Y vamos a intentar mejorarla

P: ¿Se ve en el podio esta temporada? Está, literalmente, a dos pasos.

R: A ver, la palabra podio es 'heavy'. Es 'heavy'. Pero sí, al final ése es el objetivo. El año pasado estuvimos muy cerca. A ver si este año tenemos la oportunidad de poder subirnos a uno.

P: Y una victoria, ¿es factible ya?

R: La victoria sería un sueño hecho realidad. Nunca lo descarto, porque el que más cree en mí como esquiador soy yo mismo. Para eso lucho y para eso trabajo. Pero sabemos que es muy difícil, porque todo el mundo entrena. Y hay gente muy buena.

Lo vamos a intentar. Y veremos qué pasa.

P: En Val d’Isere empezó todo. Logró en esa estación su primer ‘top 15’; y a partir de ahí la cosa empezó a rodar. ¿Qué le sugiere esta estación?

R: Val d'Isere para mí la pasada temporada fue espectacular. Fue mi debut; no había competido antes aquí, la verdad es que me fue bien. Y me trae un buen recuerdo. Espero que las sensaciones que cogí el año pasado las pueda plasmar este año con un buen resultado.

P: ¿Qué posibilidades se ve ya directamente este domingo?

R: Veo posibilidades de hacer un buen resultado. No te digo el de estar en los puestos delanteros del todo. Pero el objetivo es entrar en entre los primeros quince.

Aunque es la primera carrera de la temporada (para los especialistas en eslalon) y hay que ver cómo están esquiando los demás. Llega en diciembre, además...

Es difícil decir qué esperas; no sabes lo que va a pasar. Pero, bueno, vamos a salir a darlo todo, a dar lo mejor que tengamos. Y lo que tenga que ser, será.

P: ¿A quiénes ve favoritos en este primer eslalon de la temporada?

R: Noel Clement (francés, campeón olímpico de la disciplina hace unos meses en los Juegos de Pekín) es el gran favorito. El año pasado ya ganó con gran diferencia. Pero también hay un Lucas Braathen o un Atle Lie McGrath (ambos noruegos), que vienen de hacer unos muy buenos supergigantes en Estados Unidos.

Incluso (el italiano Alex) Vinatzer, que está esquiando muy rápido, con material nuevo. Pero para mí el domingo el principal favorito sigue siendo Noel Clement.

P: ¿A quienes ve favoritos a ganar la Copa del Mundo de eslalon?

R: Es complicado, porque al final la general de eslalon se basa en la regularidad. Y ya puedes ser el mejor, como es Noel Clement que si tienes una temporada irregular te quita oportunidades. Pero me voy a arriesgar. Te diré que esta temporada la general de eslalon la va a ganar o Braathen o McGrath.

P: ¿Cómo se ha encontrado Val d’Isere? ¿Le gusta la pista?

R: Este año no he tenido la suerte de entrenar en Val d'Isere; llegamos hoy, directamente para correr.

Mañana esquiaremos, pero en la pista de calentamiento. Pero es un pista que me agrada. Tiene cambios de pendiente, tiene muro, tiene plano... es una pista bastante completa. Y ya tengo ganas de competir aquí. EFE

