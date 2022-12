Recién liberado But dice que Occidente quiere "destruir" y "desmembrar" Rusia

Moscú, 9 dic. El traficante de armas ruso Víktor But, canjeado la víspera por la baloncestista estadounidense Brittney Griner, tras cumplir 14 años entre rejas, afirmó hoy que Occidente quiere "destruir" y "desmembrar" Rusia.

"(...) Ellos creen que pueden destruirnos de nuevo, desmembrar Rusia en muchas partes", afirmó en su primera entrevista a la cadena de televisión rusa RT desde que llegara anoche a Moscú desde Abu Dhabi, donde fue intercambiado por Griner.

El objetivo de Occidente sería, en su opinión, enfrentar a todo el "pueblo multinacional" ruso para que comiencen "de nuevo guerras civiles y con ello controlar el territorio en el que siempre hemos vivido", dijo en el programa de María Bútina, la presunta espía rusa deportada de EEUU en 2019 tras pasar más de quince meses en prisión por conspirar contra Estados Unidos.

But recalcó que no encontró en la prisión federal de Marion, en Illinois, ninguna expresión rusófoba hacia su persona por parte de los empleados, ni tampoco quiso decir que él fue una víctima de esta postura que Rusia atribuye a Occidente por su reacción a la campaña militar rusa en Ucrania.

El ruso indicó que no sabe por qué fue intercambiado justo en estos momentos por Griner, pero dijo: "Gracias a Dios ocurrió".

Sostuvo que no cree que su persona tenga alguna importancia para la política rusa o el presidente Vladímir Putin, sino que el apoyo que ha sentido desde su tierra natal significa simplemente que "no abandonamos a los nuestros".

Preguntado si el hecho de que él, condenado a 25 años de prisión por tráfico de armas, fuera intercambiado por Griner, condenada a nueve años por tenencia y contrabando de drogas, es una señal de debilidad de EEUU, But afirmó que no cree que el liderazgo en el Kremlin y la Casa Blanca piensen en quién es débil o no.

Sobre la película que se inspiró en su vida, "El señor de la guerra", en la que Nicolas Cage intepreta a But, el recién liberado preso afirmó que muchos condenados en prisión le preguntaron por su opinión y les respondió que si le hubieran interpelado los creadores del filme les hubiera contado quizás "una historia más interesante".

"Hollywood se ha convertido en el "departamento de propaganda" de Washington", señaló.

But, a quien se le dio el sobrenombre de "el mercader de la muerte", también dijo que no quiere pensar en qué podría haber cambiado en su vida para evitar ser encarcelado, porque prefiere "pasar página y avanzar".EFE

mos/ad