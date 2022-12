Jugadores argentinos fustigan al árbitro Mateu Lahoz tras pase a semifinales

9 dic (Reuters) - El astro argentino Lionel Messi y el portero Emiliano Martínez fustigaron el viernes al árbitro español Antonio Mateu Lahoz por su actuación en el triunfo 4-3 por penales frente a Países Bajos, que le dio a la selección sudamericana el pase a las semifinales del Mundial de Qatar.

El equipo de Lionel Scaloni llegó a la instancia de los cuatro mejores del torneo tras sufrir en los 120 minutos de tiempo reglamentario, que terminó con el marcador 2-2. Ahora enfrentará a Croacia, que eliminó más temprano a Brasil, también desde los penales.

Martínez, quien se convirtió en el héroe de la "albiceleste" tras atajar los dos primeros remates en la tanda, calificó a Mateu Lahoz como "el peor árbitro de la Copa", mientras que Messi pidió a la FIFA que revea su participación en las instancias más importantes del torneo.

Tengo "mucha bronca (rabia), porque como te digo, no era para que termine así (el partido) (...) la FIFA tiene que rever eso, no puede poner un árbitro así para un partido así", dijo Messi, quien lamentó que el juez no haya estado "a la altura".

"Sufrimos demasiado injustamente (...) no solo por los minutos (adicionales), sino por todo el partido, muchos detalles que dentro de la cacha te das cuenta que te lo quiere inclinar (el partido)", agregó Messi.

Mateu Lahoz, de 45 años, ha conducido recientemente varios partidos de la Champions League y la prensa española dijo que era uno de los candidatos para dirigir la final de la Copa del Mundo, que se celebrará el 18 de diciembre. (Escrito por Daniela Desantis, vía Mesa de Edición en español.)