Jordi Fernández: "Queremos hacer de Sacramento Kings un grupo ganador"

Miami (EE.UU.), 9 dic. La historia de Jordi Fernández (Badalona, España, 1982) representa el verdadero sueño americano. Sin saltarse ningún paso, ha sabido aprovechar cada una de las oportunidades que se le han presentado.

Hoy es uno de los asistentes más valorados de la NBA y su nombre aparece junto al de los potenciales entrenadores de la liga. Después de trabajar para Cleveland Cavaliers y Denver Nuggets, actualmente es "associate head coach" con Mike Brown en Sacramento Kings con el objetivo de crear "un grupo ganador".

Pregunta: ¿Cómo surgió la posibilidad de entrenar en Estados Unidos?

Respuesta: En 2004 vine por primera vez a un campus de verano. Un jugador, que era de Oklahoma, me puso en contacto con su entrenador y acabé aquí. El verano siguiente comencé en la Academia Impact en Las Vegas y conocí a Joe Abunassar, el propietario.

Desde entonces, durante el año hacía el doctorado en INEF y los veranos me los pasaba trabajando aquí. Me llenaba mucho porque veía jugadores increíbles. Lo hice durante cuatro años. Mis vacaciones eran de otra manera pero las disfrutaba igual.

P: ¿Qué sucedió para que se instalara definitivamente?

R: El cuarto año en Impact conocí a Mike Brown. Entrené con él en Cleveland y me ofreció un puesto de trabajo con los Cavaliers empezando desde abajo. Lo que es el sueño americano. Dejé todo en España, en septiembre me mudé y estuve aprendiendo y trabajando mucho.

P: ¿Cómo es la experiencia de entrenar a LeBron James?

R: En el día a día te das cuenta de que son personas normales. De LeBron sólo puedo decir cosas positivas como persona y profesional. Es muy trabajador e inteligente. No todo pasa por ser físicamente superdotado: también hay que tener una disciplina y un hábito de trabajo increíble. No te das cuenta hasta que no ves todo lo que hay detrás. Trabaja de manera muy minuciosa.

P: Ha entrenado a dos MVP: LeBron James y Nikola Jokic. ¿Qué tienen en común?

R: Su capacidad de hacer mejores a todos sus compañeros.

Aparte de que son jugadores increíbles, estos dos pasan muy bien el balón, entienden el juego y hacen que sus compañeros se revaloricen jugando con ellos a un nivel extraordinario. Para mí esta es la virtud en común de ellos dos y es difícil de encontrar.

P: Jokic, otro internacional que domina la NBA. ¿Cómo explica este incremento de jugadores que triunfan llegando desde fuera?

R: Hay muchos más medios para traer jugadores. Antes no se traían, a veces por desconocimiento. Hoy, la globalización de la liga ayuda mucho. Ahora hay muchas superestrellas que son extranjeros, pero el porcentaje de estadounidenses aún es muy amplio.

P: Su trayectoria invita a pensar que va a ser el primer entrenador español que dirija un equipo NBA...

R: Mi objetivo es tener un impacto positivo en la organización en la que estoy. Mi máximo trabajo es hacerle la vida más fácil a Mike Brown. Si mi buena labor me da esa oportunidad, estaré preparado. Yo creo que soy y seré capaz de hacerlo, pero lo que depende de mí es el puesto que tengo hoy y me hace mucha ilusión.

Yo no hago esto por un objetivo personal: lo hago por un objetivo colectivo que es el equipo en el que estoy.

P: ¿Cómo son las famosas entrevistas que realizan las franquicias fuera de temporada para los puestos de entrenador? Usted ha pasado por varias...

R: Son bastante minuciosas. Pasas por muchas rondas, con mucha gente, muchos departamentos... Hay un número de candidatos y sólo un puesto, conseguirlo no es fácil. Es importante que estés preparado, que te expreses bien, que puedas explicar el plan que tienes. Hay que ser paciente, la clave es estar bien preparado.

P: Hábleme de lo que no se ve. ¿Qué supone, a nivel familiar, recibir una propuesta y cambiar su vida rápidamente?

R: En mi caso no fue fácil porque mis hijos son pequeños. Mi mujer estaba en Denver muy adaptada a una ciudad que nos gustaba mucho y de pronto te tienes que ir. Te cambia la vida entera.

Hemos tenido la suerte de haber estado siete y seis años en las mismas organizaciones, no es lo normal. La logística de irte a otro sitio, buscar dónde vivir, cambiar de estado, el colegio de los niños... Tu vida da un giro importante.

P: ¿Los Kings marcaron el objetivo de volver a 'playoffs'?

R: Nosotros somos los primeros que marcamos el objetivo: hacer de la organización y del grupo un equipo ganador. Y para eso hay que competir. Lo haces en tu día a día, nuestro trabajo es establecer esta identidad o cultura. Esto se traducirá en meterte en 'playoffs' y en ganar partidos.

Nacho García