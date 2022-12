FMI, Banco Mundial alertan por perspectivas económicas mundiales

(Bloomberg) -- El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos expresaron su preocupación por el empeoramiento de las perspectivas mundiales, aunque confiaron en que la reapertura de China contribuirá a sostener el crecimiento mundial.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que los indicadores muestran que es probable que el crecimiento mundial siga empeorando. En declaraciones el viernes tras una reunión con el primer ministro chino, Li Keqiang, en la provincia de Anhui, Georgieva dijo que la recalibración de China de sus políticas covid sería algo bueno para la economía nacional y el resto del mundo.

El FMI pronostica actualmente que el crecimiento mundial será del 2,7% el próximo año, una desaceleración respecto el 3,2% de este año.

La reunión fue parte del diálogo “1+6” que China mantiene todos los años con los jefes del FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

David Malpass, jefe del Banco Mundial, también se mostró pesimista sobre el panorama global.

“Estoy profundamente preocupado de que el mundo esté en riesgo de una recesión global”, dijo Malpass, advirtiendo sobre el potencial de años de crecimiento lento y la revalorización generalizada de activos. “Esta es una verdadera crisis a largo plazo para las personas en los países en desarrollo”.

Hay que hacer más para sacar al mundo de la estanflación, dijo, y añadió que China, como gran economía, tendrá que reducir su exceso de reservas de alimentos y fertilizantes para ayudar a paliar la escasez en otros lugares.

Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la OMC, dijo que el comercio mundial enfrenta desafíos reales y que el crecimiento del comercio estaba perdiendo impulso. Ella estimó que el comercio mundial de bienes solo crecerá un 1% el próximo año, una fuerte desaceleración de la expansión estimada del 3,5% este año.

Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, dijo que el panorama económico mundial sigue empeorando. Dio la bienvenida a la flexibilización de China de algunas reglas covid.

Georgieva agregó que las conversaciones con China sobre el alivio de la deuda de los países en desarrollo fueron “fructíferas” y ve potencial para un tratamiento de la deuda más sistemático en el futuro.

