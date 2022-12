Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 09 dic (11.00 GMT)

Madrid, 09 dic (EFE).-

.- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea (CE) presentará este miércoles un plan para reducir la demanda de gas en la Unión Europea desde este verano de cara a un invierno en el que cada vez es más plausible que Rusia corte el suministro.

.- Bruselas (Bélgica).- La ministra de Sanidad española, Carolina Darias, enfatizó este viernes a su llegada al Consejo de Sanidad de la UE en Bruselas que en esta época de gripe, el gobierno continuará yendo de la mano de los expertos y se debe mantener la cultura del cuidado.

Madrid (España).- El precio de la vivienda volvió a moderarse en el tercer trimestre del año al disminuir cuatro décimas hasta situar la subida en el 7,6 % interanual, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

Madrid (España).- La firma de moda Lefties ha abierto este viernes su tienda "experiencial" más grande en el mundo, cuatro mil metros cuadrados concebidos para ofrecer una experiencia de compra que integra plenamente la tienda física con el canal online y con una amplia propuesta de moda accesible para toda la familia.

.- Seúl (Corea del Sur).- Los actores del reparto de la película "Avatar: The Way of Water" promocionan este viernes el estreno de la segunda parte del filme en Seúl, Corea del Sur.

.- Bangkok (Tailandia).- Activistas tailandeses protestaron este viernes frente al Centro de Arte y Cultura de Bangkok en contra de las apuestas en los partidos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

