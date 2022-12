Agenda informativa de EFE Internacional del 10 al 16 de diciembre de 2022

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

San Salvador - Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de unos 1.000 civiles a manos del Ejército en la remota localidad de El Mozote realizan una peregrinación para conmemorar el 41 aniversario de la matanza.

Santiago de Chile - El buque oceanográfico de la Armada de España, "Hespérides", es la única embarcación científica española capaz de surcar los polos de ambos hemisferios del planeta, y cada año lo utilizan decenas de científicos nacionales e internacionales para sus estudios en la Antártida, a donde se dirige tras llegar este fin de semana al estrecho de Magallanes.

Nueva York (EE.UU.) - Celebración del llamado "Santa Con", una concentración de hombres y mujeres disfrazados de papá/mamá Noel.

La Habana - Celebración del V Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Caracas - Varias organizaciones no gubernamentales, junto a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, realizan la vigilia denominada "Una luz por los derechos humanos".

Buenaventura (Colombia) - El 'Juancho' es uno de los barrios más peligrosos de la ciudad colombiana de Buenaventura, donde los taxis no llegaban y nadie se aventuraba a entrar.

Caracas - El artista venezolano Óscar Olivares inaugura el mural ecológico más grande del mundo.

La Habana - Celebración del Festival de música electrónica cubana Eyeife, hasta el 11 de diciembre.

Bogotá - Se celebra el 40° aniversario de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez.

Santo Domingo - Convocan una marcha en Santo Domingo y otra en Santiago para exigir a las autoridades intensificar la búsqueda de personas en paradero desconocido.

Buenos Aires - Se cumplen treinta años de la muerte de la cantante y actriz Celia Gámez.

Buenos Aires - Argentina conmemora el Día de los Derechos Humanos.

Santo Domingo - El artista colombiano Sebastián Yatra actúa como parte de su gira "Dharma Tour 2022".

La Habana - Edición 43° del Festival Internacional del Nuevo Cine, que va hasta el 11 de diciembre.

Montreal (Canadá) - Reunión de la segunda parte de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (COP15) de las Naciones Unidas, que se extiende hasta el 19 de diciembre.

Miami (EE.UU.).- La información preliminar obtenida por misión no tripulada Artemis I, que concluirá este domingo, da confianza para "misiones más complejas" en el futuro, dice ingeniera aeroespacial de la NASA.

Shanghái (China) - Tras una ola de protestas, China decidió que el lastre para la estabilidad social y las cuentas nacionales del cero covid es excesivo y ha dado comienzo a una "vuelta a la normalidad".

Ginebra (Suiza) - La jefa de la unidad técnica anticovid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, analiza en entrevista para EFE la evolución del coronavirus en el último año y sus previsiones para 2023.

Bruselas - España intentará evitar nuevas reducciones de los días de pesca en el Mediterráneo y apostará por medidas alternativas durante la reunión de ministros de Pesca de la UE.

París - Francia sigue preparándose para posibles cortes de electricidad.

Estocolmo - Entrega de los premios Nobel de 2022.

Lisboa – Se lleva a cabo la Comic Con hasta el 11 de diciembre.

Túnez - La oposición de izquierdas e islamistas convocan manifestaciones paralelas en vísperas de las legislativas del 17 de diciembre en Túnez.

Dacca - Manifestación del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), el principal de oposición, contra el alza de los precios y la muerte de varios de sus líderes durante los últimos meses.

Dakar - El presidente de Senegal y la Unión Africana (UA), Macky Sall, celebra un foro para reforzar las campañas de inmunización infantil contra la polio.

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE

Miami (EE.UU.) - La cápsula Orión de la misión no tripulada de la NASA Artemis I regresa a la Tierra.

Nueva York (EE.UU.) - El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) dedica una exposición al proceso creativo de la película de animación "Pinocchio", del director mexicano Guillermo del Toro.

Bruselas - Los ministros de Pesca de la Unión Europea inician una reunión, que va hasta el 12 de diciembre, para fijar las posibilidades de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo para el año 2023.

París - El partido conservador francés Los Republicanos (LR) celebra la segunda ronda de sus elecciones para elegir a un nuevo presidente.

Abu Dhabi - El Centro Espacial Mohamed Bin Rashid realiza seguimiento del lanzamiento de su sonda de exploración lunar Rashid Rover.

Trípoli - La Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, inicia una visita oficial a Libia.

Ciudad del Vaticano - El papa celebra el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro Tokio - El músico y compositor japonés Ryuichi Sakamoto ofrece una serie de conciertos "online" para sus aficionados de todo el mundo mientras se encuentra luchando contra un cáncer en fase IV.

París - París acoge entre el 9 y el 15 de diciembre el Festival Carrefour de cine de animación.

LUNES 12 DE DICIEMBRE

Nueva York (EE.UU.) - Rueda de prensa con la candidata de EE.UU. a dirigir la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

Miami (EE.UU.) - La justicia decide si admite pedido de un nuevo juicio para el actor mexicano Pablo Lyle.

Ciudad de Panamá - El Ministerio de Salud difunde el informe semanal sobre la situación de la pandemia de la covid-19.

Los Ángeles (Estados Unidos) - La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anuncia las nominaciones para la 80ª entrega de los Globos de Oro.

Ciudad de México - La Basílica de Guadalupe recibe millones de visitantes por el Día de la Virgen de Guadalupe.

Nueva York (EE.UU.) - La Asamblea General de la ONU vota resoluciones sobre diversas cuestiones sobre descolonización.

Nueva York (EE.UU.) - Los repartidores de comida de Nueva York homenajean a la Virgen de Guadalupe.

Nueva York (EE.UU.) - Llegada de la "Antorcha Guadalupana", carrera que sale de México y termina en Nueva York en homenaje a la Virgen de Guadalupe.

Brasilia - Ceremonia de entrega del diploma que acredita oficialmente al progresista Luiz Inácio Lula da Silva y Geraldo Alckmin como presidente y vicepresidente electos en Brasil.

Tegucigalpa - La violencia en Honduras en 2022 ha dejado al menos hasta octubre 252 mujeres muertas, a las que se suman otras 41 personas de la comunidad LGBTI, según registros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH).

Ciudad de Guatemala - Guatemala ha rechazado el ingreso de casi 7.000 venezolanos que durante 2022 intentaron cruzar sus fronteras de manera terrestre.

Río de Janeiro (Brasil) - Se lleva a cabo el espectáculo “Flamenco Auténtico”.

La Habana - Arranca el décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Ciudad de México - Se cumple el primer aniversario de la muerte de Vicente Fernández.

Roma - El Tribunal de Roma celebra la segunda audiencia del juicio contra el escritor Roberto Saviano, denunciado por difamación por la actual primera ministra, Giorgia Meloni, a la que llamó "bastarda".

París - Conferencia bilateral franco-ucraniana para movilizar a las empresas francesas en ayuda de Ucrania. Caracas - El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela ofrece un balance anual de gestión y publica un reporte con el total de agresiones a periodistas y medios durante el 2022.

Rabat - Comienza la undécima edición del Festival Internacional de Cine y Memoria Común (FICMEC) de Nador, que va hasta el 17 de diciembre.

Ciudad de Panamá - Comienza la VII edición de la Semana de la Energía, de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), que se extiende hasta el viernes 16 de diciembre.

Ciudad de Panamá - La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), la principal patronal del país, presenta el Índice de Confianza del Consumidor Panameño correspondiente a noviembre de 2022.

San José - La inflación en Costa Rica entra en desaceleración pero cerrará el año con la cifra más alta de la última década, cercana al 9 %, afirman economistas.

Londres - La Oficina nacional de estadísticas divulga el producto bruto interno (PIB ) de octubre.

Nara (Japón) - La Organización Mundial del Turismo (OMT), el Basque Culinary Center (BCC) y la Agencia de Turismo de Japón organizan el VII Foro Mundial sobre Turismo Gastronómico, hasta el 14 de diciembre.

MARTES 13 DE DICIEMBRE

Caracas - La UE en Venezuela anuncia agenda de cooperación para 2023 en el país.

Ciudad de Guatemala - Guatemala llega a las 20.000 muertes confirmadas de manera oficial por el coronavirus.

Nueva York (EE.UU.) - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra su reunión mensual para analizar la guerra en Yemen.

Miami (EE.UU.) - El futuro de la orca Lolita a debate en una conferencia en Miami, donde lleva cautiva más de 50 años.

Bruselas - Consejo de ministros responsables de Asuntos Europeos de la UE.

París - Conferencia internacional en apoyo de la resistencia civil de Ucrania ante la guerra.

Seúl - El presidente del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una visita de cuatro días a Corea del Sur.

París - Prevista la divulgación de la sentencia referente a los atentados yihadistas del 14 de julio de 2016 en Niza, que dejaron 86 muertos.

Túnez - La Delegación de la UE en Túnez anuncia los ganadores del premio a la libertad de expresión "Lina Ben Mhenni".

París - La Unesco presenta un plan de acción de diez años para sensibilizar sobre el riesgo de extinción en el que se encuentra al menos el 40 % de las 6.700 lenguas que se hablan en el mundo.

Estrasburgo (Francia) - El Tribunal de Estrasburgo examina el caso de una mujer, antigua toxicómana, a la que las autoridades búlgaras le retiraron los derechos sobre su hija.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica) - La Asamblea Nacional de Sudáfrica debate sobre el informe parlamentario según el cual el presidente, Cyril Ramaphosa, podría haber violado varias leyes.

Washington - El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal se reúne para hacer un análisis de la repercusión de sus subidas de los tipos de interés y anunciar un posible nuevo alza.

Washington - Estados Unidos publica los últimos datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), correspondientes al mes de noviembre.

Nueva York (EE.UU.) - Entrega del premio de Empresario del Año en EE.UU. por parte de la Cámara de Comercio española.

Brasilia - La Cámara Oficial de Comercio de España en Brasil homenajea al gobernador del Banco Central brasileño, Roberto Campos Neto, como personalidad del año.

Tegucigalpa - El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) cumple 62 años de fundación.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el acta de la última reunión del Comité de Política Monetaria en la que definió la tasas básica de intereses del país.

Bruselas - Consejo Extraordinario de ministros de Energía de la UE.

Viena - La OPEP publica su informe mensual de diciembre sobre el mercado petrolero mundial.

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE

Ciudad de Guatemala - Se reanuda el juicio en contra de la exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra.

San José - San José - El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, brinda su conferencia de prensa semanal para referirse a diversos asuntos.

Sao Paulo (Brasil) - La expresidenta Dilma Rousseff cumple 75 años.

Nueva York (EE.UU.) - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate especial organizado por la India sobre posibles reformas en Naciones Unidas, incluidos cambios en el propio Consejo.

Lima - Perú recibe la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

Bruselas - Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y de ASEAN.

Ginebra - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa para hacer un repaso de los temas de salud pública de mayor interés.

Berlín - El canciller alemán, Olaf Scholz, interviene en el Bundestag con una declaración previa al Consejo Europeo.

París - El Tribunal de Apelación de París examina órdenes contra los exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, "Ata".

Tiflis - El Tribunal de la Ciudad de Tiflis evalúa una petición de la defensa del expresidente georgiano Mikaíl Saakashvili, de posponer el cumplimiento de su condena por motivos de salud.

Londres - El rey Carlos III visita el Parlamento de Westminster, donde descubrirá una placa y se le entregará un obsequio con motivo del Jubileo de la fallecida Isabel II.

Rabat - El prestigioso centro marroquí de investigación Policy Center for the News South organiza la XI edición de su foro "The Atlantic Dialogues" .

Auckland (Nueva Zelanda) - Una mujer acusada de asesinar a sus dos hijos menores, cuyos restos fueron hallados en agosto en dos maletas en Nueva Zelanda, comparece por segunda vez ante un tribunal del país oceánico.

Sidney - Fiyi celebra elecciones generales.

Washington - La Reserva Federal anuncia una nueva subida de los tipos de interés.

Buenos Aires - Moody’s ofrece una rueda de prensa virtual para presentar a su nuevo analista para Argentina.

Tegucigalpa - La línea aérea española Iberojet inicia sus vuelos directos entre Madrid y el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en la región central de Honduras.

Buenos Aires.- Argentina difunde las cifras de turismo internacional de octubre pasado.

París - Se publica el informe mensual del mercado del petróleo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

JUEVES 15 DE DICIEMBRE

La Habana - Presentación del libro “Cuba indígena hoy: sus rostros y ADN”.

Sao Paulo (Brasil) - El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en un encuentro navideño con los recolectores de basura.

Nueva York (EE.UU.).- El Consejo de Seguridad de la ONU discute la lucha contra el terrorismo a escala global.

Nueva York (EE.UU.) - Vista previa al juicio contra Genaro García Luna.

Bruselas - Cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

París - El Gobierno francés presenta su proyecto de reforma del sistema de pensiones.

Bruselas - Un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE emite sus conclusiones sobre un asunto prejudicial español relativo a la limitación al número de licencias de vehículos con conductor en Barcelona.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central brasileño divulga su Informe Trimestral de Inflación.

Lima - El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú difunde el informe sobre la producción nacional de octubre de 2022.

Buenos Aires - El instituto de estadísticas argentino divulga los datos del producto interior bruto del tercer trimestre del año.

Buenos Aires - Argentina difunde el índice de inflación de noviembre.

Río de Janeiro (Brasil) - La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su cuarta y última proyección para la cosecha brasileña de café en 2022.

Ciudad de México - El Banco de México da un nuevo anuncio de política monetaria tras su anuncio del 10 de noviembre.

Fráncfort (Alemania) - Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) para discutir la política monetaria de la zona del euro y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde.

Ginebra (Suiza) - Conferencia de prensa de la secretaria general de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

VIERNES 16 DE DICIEMBRE

Túnez - Previa de las elecciones legislativas del sábado 17 de diciembre en Túnez.

Nueva York (EE.UU.) - El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador realiza una audiencia pública sobre la propuesta de establecer un salario mínimo para repartidores de comida para aplicaciones.

Ciudad de Panamá - Culmina la VII edición de la Semana de la Energía.

Bogotá - Última reunión del año de la Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia para revisar los tipos de interés, actualmente en el 11 %.

Río de Janeiro (Brasil) - Brasil realiza su primera subasta de explotación de yacimientos petroleros bajo el régimen de "oferta permanente".

Moscú - La junta ejecutiva del Banco de Rusia se reúne para abordar los tipos de interés.

Bruselas - La agencia estadística comunitaria, Eurostat, publica los datos del comercio internacional de bienes de la Unión Europea de octubre de 2022. EFE

