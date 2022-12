Acciones caen a medida que inversionistas rehúyen al riesgo

(Bloomberg) -- Los operadores de acciones descartaron el riesgo al final de una semana en la que resurgieron los temores a una recesión y en la que la inflación se situó por encima de las estimaciones a pocos días de la decisión de la Reserva Federal.

Una caída tardía de la renta variable rompió la calma reinante durante la mayor parte de la sesión, mientras que el S&P 500 cerró cerca de los mínimos de la sesión. El Dow Jones Industrial Average registró su peor caída semanal desde septiembre. Los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron, acercándose al 3,6%.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 retrocedió 0,7% a las 16:00 hora de Nueva York

El Nasdaq 100 cayó 0,6%

El Dow Jones Industrial Average bajó 0,9%

El índice MSCI World cayó 0,2%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,1%

El euro cayó 0,2% a US$1,0530

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,2255

El yen japonés cambió poco a 136,71 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin se debilitó 0,5% a US$17.099,03

El ether cayó 1,3% a US$1.261,63

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó 10 puntos básicos al 3,58%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó 11 puntos básicos al 1,93%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó nueve puntos básicos sl 3,18%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cambió poco

Los futuros del oro subieron 0,3% a US$1,807.30 dólares la onza

Nota Original:Stocks Suffer Late-Day Swoon as Traders Shun Risk: Markets Wrap

--Con la colaboración de Elena Popina.

