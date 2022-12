Buenos Aires, 9 dic. Un "inmenso" guardameta, Emiliano 'Dibu' Martínez, un definidor preciso para liquidar la serie de penales como Lautaro Martínez, y una selección Albiceleste que "sabe sufrir", son destacados este viernes por la prensa argentina ante la clasificación a semifinales del Mundial de Qatar.

"Argentina se metió en semis gracias a un enorme Dibu Martínez en los penales ante Países Bajos" tituló el portal del diario de mayor tirada, Clarín. Países Bajos y Argentina igualaron 2-2 al cabo de los 30 minutos de alargue y en la tanda de penaltis se impusieron los de Lionel Scaloni por 3-4.

La edición web del diario deportivo Olé tituló: "Vamos Argentina! Dibu Héroe y a semis de Qatar".

"Hay un equipo que tiene un arquero descomunal, que se convirtió en héroe, sí, otra vez con una camiseta naranja enfrente. Hay un equipo, el nuestro, la Selección, el campeón de América, que está entre los cuatros mejores del mundo. ¡Y de qué manera!", agregó la nota de Olé.

"Nervios, drama, felicidad: la catarata de emociones de Argentina, que disfruta y está en semifinales del Mundial", publicó el Diario La Nación, que además destacó la reacción del capitán Lionel Messi frente a la actuación del árbitro central.

Messi se quejó del arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz.

"No está a la altura", dijo".

"'No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés decir lo que pensás... pero la FIFA tiene que reveer esto. No puede ponerlo en una instancia así. No puede ser que el árbitro no esté a la altura'", sumó el capitán del seleccionado argentino a La Nación.

Infobae destacó a 'Dibu' Martínez como héroe en un partido en el que "el equipo de Scaloni se puso en ventaja en la primera etapa con un tanto de Nahuel Molina tras una asistencia superlativa de Messi".

"El capitán de la selección aumentó la ventaja de penal y Weghorst apareció en dos ocasiones para poner el empate parcial. En la definición desde los 12 pasos, el héroe fue 'Dibu' Martínez, que atajó dos disparos. Lautaro Martínez, el que anotó el quinto y último penal", indicó.

El portal de TyC Sports destacó la frase de Messi en una entrevista: "'Qué miras bobo', repitió un par de veces Messi en el inicio de la entrevista tras la clasificación albiceleste con claro gesto de ofuscado, hasta que resolvió todo con un 'andá para allá'.

¿El destinatario de esas palabras? Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro del verde césped", informó el portal.

Argentina finalizó primera del grupo C, obtuvo su pase a cuartos tras eliminar a Australia, al ganar por 2-1 y este viernes eliminó a Países Bajos para citarse con Croacia en las semifinales.

Croacia eliminó este viernes, también en la decisión desde el punto penal, a Brasil.