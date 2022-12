Parque Universal anuncia nueva atracción inspirada en la franquicia "Minions"

Miami, 8 dic. El complejo de parques temáticos Universal Orlando Resort, ubicado en el centro de Florida (EE.UU.), anunció este jueves una nueva atracción "inmersiva" y familiar inspirada en la franquicia de películas de animación "Minions", que abrirá al público a mediados de 2023.

La atracción "Illumination's Villain-Con Minion Blast", que estará ubicada dentro de una nueva área llamada Minion Land, combinará "tecnología de pantalla innovadora, interactividad de videojuego de última generación y escenarios físicos elaborados para crear una aventura única", según un comunicado del complejo.

Los visitantes serán parte de Villain-Con, "la convención criminal más grande del planeta", y participarán en una competencia con miras a "convertirse en el miembro más nuevo de The Vicious 6, un notorio grupo de supervillanos de la exitosa película 'Minions: The Rise of Gru'", agregó la nota.

Según el complejo, los visitantes que estén preparados para el desafío tomarán un rifle láser y se adentrarán en un camino interactivo donde ganarán puntos al disparar una variedad de elementos, todo ello en medio de "entornos inmersivos, villanos nefastos y toneladas de traviesos Minions de las películas de Illumination".

Minion Land, que se levantará dentro del parque Universal Studios Florida, contará también con el popular simulador "Despicable Me Minion Mayhem", así como un nuevo Minion Café y otros elementos inspirados en personajes de la exitosa franquicia producida por el estudio de animación Illumination.

"Illumination's Villain-Con Minion Blast", cuya construcción comenzó a inicios de este año, se levantará donde antes se ubicaba la atracción "Shrek 4-D", que cerró al público el año pasado.

El complejo no ha anunciado todavía una fecha exacta para la inauguración de la atracción ni de la Minion Land, así como tampoco la fecha en la que se empezarán a vender las entradas, y señaló que en los próximos meses ofrecerán más detalles.

Universal Orlando Resort empezó a operar hace más de 30 años y cuenta con tres parques temáticos: además de Universal Studios Florida tiene también Universal's Islands of Adventure y Universal's Volcano Bay.