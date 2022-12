La pívot Markeisha Gatlin regresa a Casademont para reforzar juego interior

Zaragoza, 8 dic. La pívot estadounidense con pasaporte montenegrino Markeisha Gatlin se ha comprometido con Casademont Zaragoza, equipo en el que ya jugó en la temporada 2020-2021, para esta temporada y reforzar su juego interior.

Gatlin, de 1,96 metros, regresa al equipo rojillo procedente del Hatay Belediye de la liga turca, en el que ha promediado 19 puntos y 8 rebotes.

Según informa la entidad aragonesa, la jugadora llega por su "deseo expreso" de la jugadora por jugar en el equipo de la capital aragonesa en una temporada en la que está compitiendo a un gran nivel tanto en la Liga Femenina Endesa como en la Eurocopa, además de haber "priorizado" la opción del conjunto rojillo por encima de otras posibilidades "más potentes" en el aspecto económico.

Carlos Cantero afirma que se trata de un refuerzo "muy, muy potente para el equipo" y ahora lo que tiene son "ganas de introducirla al equipo y de que nos ayude a seguir ganando partidos, y acoplarla a la dinámica del equipo y de la plantilla y, a la vez, que nos sume su fuerza, su capacidad de rebote y de anotar puntos".

El técnico también valora que "conoce la liga, conoce la ciudad y conoce el club y todo eso, para nosotros, es de suma importancia”.

Por su parte, la pívot de Raleigh asegura que está "feliz porque se abriera la posibilidad de regresar a Zaragoza. Ha sido todo muy rápido y no me lo he pensado, cuando surgió esta opción lo tuve muy claro: quería volver a Casademont por encima de otras opciones".

"Vengo a sumar todo lo que pueda a un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Tengo muy buenas sensaciones", asume la que fue MVP de la Liga Femenina Endesa 20/21. EFE

jls/arh