La patronal francesa quiere un plan masivo europeo de ayudas como el de Biden

París, 08 dic. La patronal francesa Medef quiere que la Unión Europea (UE) ponga en marcha un plan masivo de subvenciones equivalente a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, en sus siglas en inglés) de la Administración de Joe Biden, para que las empresas no pierdan la carrera de la competitividad.

"Hace falta un IRA europeo", subrayó este jueves el presidente del Movimiento de Empresas en Francia (Medef), Geoffroy Roux de Bézieux, en una entrevista al canal BFMTV, en la que lamentó la reticencia a esa idea de los alemanes, que a su juicio están todavía en la lógica de la apertura de los mercados mundiales y no se han dado cuenta del giro estratégico de otras potencias, en particular Estados Unidos.

"América first no ha desaparecido con (Donald) Trump, hay que hacer un Europa first", señaló en referencia a lo que ve como una continuidad del proteccionismo económico entre el anterior presidente estadounidense y Joe Biden.

El "número uno" de la patronal francesa justificó una réplica europea al IRA porque "falsea la competencia". Puso como ejemplo el de los coches eléctricos, ya que recibirán subvenciones públicas a condición de que una parte importante haya sido fabricada localmente en Estados Unidos.

Esas subvenciones tienen un efecto de aspiración de inversiones en Estados Unidos (el plan contempla un paquete de cerca de 400.000 millones de dólares en ayudas) que en algunos casos van a dejar de hacerse en la Unión Europea.

Otro de los temores de Roux de Bézieux es el diferencial de precios de la electricidad entre Estados Unidos, que dispone de fuentes de generación relativamente baratas como el gas de esquistos, y la UE, donde la dependencia del gas ruso ha provocado que esas tarifas se dispararan.

Eso -argumentó- supone que muchas empresas europeas están dejando de ser competitivas frente a otras implantadas en Estados Unidos o en Asia, donde se benefician de una electricidad mucho más barata, hasta cinco o seis veces.

Aun insistiendo en que no se puede responsabilizar a Estados Unidos de lo que ocurre en Ucrania, el presidente del Medef dijo que "la realidad es que (EE.UU.) se ha aprovechado" de la guerra.

Roux de Bézieux justificó una vez más el desacople del precio del gas y de la electricidad en toda la UE, como se ha conseguido temporalmente en España y Portugal con la llamada "excepción ibérica", y lamentó que haya países que sigan frenando ese cambio: "El egosimo europeo ha sustituido al cueste lo que cueste" que se aplicó para hacer frente a la crisis de la covid. EFE

ac/pi