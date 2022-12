Jueves, 8 de diciembre de 2022 (23.00 GMT)

PERÚ CRISIS

MÉXICO

Castillo ratifica ante embajador mexicano la solicitud de asilo

Ciudad de México. El expresidente de Perú Pedro Castillo ratificó este jueves ante el embajador de México en el país andino, Pablo Monroy, la solicitud de asilo al Gobierno mexicano. Así lo manifestó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que añadió que México ha iniciado las consultas ante las autoridades peruanas para realizar los trámites de asilo.

CASTILLO

Juez peruano dicta siete días de detención preliminar contra Pedro Castillo

Lima. El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó este jueves siete días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de rebelión, tras anunciar el cierre del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia. Eljuez evaluó en una audiencia virtual el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra el exmandatario, quien desde el miércoles se encuentra retenido en un penal de Lima, el mismo donde el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 de cárcel.

COLOMBIA

Petro pide a la CIDH medidas cautelares de protección para Pedro Castillo

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para el destituido mandatario de Perú Pedro Castillo. "Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo (sic)", expresó Petro en Twitter. El mandatario agregó que en el caso de Castillo "se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento".

UCRANIA GUERRA

INTERCAMBIO

Rusia y EEUU intercambian a baloncestista Griner y traficante ruso But

Moscú. Rusia y EEUU realizaron el intercambio de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner por el traficante de armas ruso Víctor But, informó el ministerio de Defensa de Rusia. Griner fue condenada en agosto pasado a 9 años de cárcel en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas, mientras que But, conocido como el "mercader de la muerte", cumplía una condena de 25 años de cárcel en EEUU. Según un comunicado del ministerio ruso de Exteriores, el intercambio se llevó a cabo este jueves en el aeropuerto de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). El traficante de armas ruso Víktor But ya se encuentra en Moscú, según medios locales.

SITUACIÓN

Rusia prepara una guerra larga mientras cada vez más rusos quieren negociar

Moscú/Leópolis. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prepara al país para una guerra larga cuando, según encuestas independientes, cada vez más rusos están a favor de negociar con Ucrania, que quiere aprovechar la iniciativa sobre el terreno durante el invierno y evitar una pausa operativa hasta la primavera. "Queda mucho trabajo de liberación de territorios", afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en rueda de prensa, en alusión a partes de las autoproclamadas repúblicas de Dontesk y Lugansk y de regiones de Jersón y Zaporiyia que "ingresaron en Rusia y fueron nuevamente ocupadas por tropas ucranianas".

IRÁN PROTESTAS

Irán ejecuta al primer condenado a muerte por participar en las protestas

Teherán. Las autoridades iraníes anunciaron este jueves la primera ejecución de un preso condenado a muerte por participar en las protestas que sacuden el país desde mediados de septiembre. Mohsen Shekari fue ejecutado a primera hora de esta mañana después de que fuese condenado a muerte el 29 de noviembre por herir a un basiji -miliciano islámico- con un cuchillo, bloquear una calle y crear terror en Teherán, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial. Todos esos delitos acarrearon la condena de “guerra contra dios”, que se llega a castigar con la pena de muerte, como ha sido este caso.

EEUU DERECHOS

El Congreso de EEUU protege por ley el matrimonio homosexual

Washington. El Congreso de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que blinda a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo protege de la discriminación en caso de que el Tribunal Supremo decidiera revocar ese derecho. El proyecto de ley tiene pendiente ahora la ratificación del presidente, Joe Biden, para entrar en vigor. "El Congreso ha dado hoy un paso decisivo para garantizar a millones de estadounidenses el derecho a casarse con quien amen", dijo en un comunicado el mandatario, para quien su aprobación "dará tranquilidad mental a millones de LGBTQI+ y parejas interraciales que ven ahora garantizados los derechos y protecciones a los que tienen derecho".

ISRAEL PALESTINA

Cuatro palestinos mueren por fuego israelí en Cisjordania

Jerusalén. Cuatro palestinos murieron hoy por disparos del Ejército de Israel en Cisjordania ocupada, tres de ellos durante una redada militar en Yenín, y otro más en un incidente cerca de Aboud, informaron fuentes oficiales en medio de la peor ola de violencia desde 2006 en la zona. El Ejército de Israel confirmó su operación "antiterrorista", en la que asegura que varios "sospechosos lanzaron artefactos explosivos y atacaron con fuego directo a soldados, quienes respondieron con fuego real".

ISRAEL GOBIERNO

Netanyahu pide prórroga de 14 días para formar el nuevo Ejecutivo de Israel

Jerusalén. El derechista Benjamín Netanyahu, que ganó las últimas elecciones de Israel, envió este jueves al presidente Isaac Herzog una solicitud de prórroga de 14 días para formar el nuevo Ejecutivo, argumentando "cuestiones relativas a las posiciones que aún no se han resuelto". El partido Likud de Netanyahu "ha presentado una solicitud al presidente Isaac Herzog para prorrogar dos semanas el mandato del futuro primer ministro para formar Gobierno", indica un comunicado difundido por la facción política la noche del jueves.

R.UNIDO ECONOMÍA

Reino Unido revela su plan de reforma del sistema financiero tras el Brexit

Londres. El ministro británico de Economía, Jeremy Hunt, presentará el viernes en Edimburgo (Escocia) una reforma del sistema financiero del Reino Unido a fin de impulsar su crecimiento tras el Brexit, con el que se prevé que confirme una divergencia de la Unión Europea. Hunt anunciará un paquete de "más de 30 reformas regulatorias" que conllevarán "una revisión, derogación y sustitución" de multitud de normativas heredadas de la UE que, según Londres, frenan el avance del sector de las finanzas, se indica en un comunicado.

MICROSOFT ACTIVISION

EE.UU. pide a la Justicia que bloquee la compra de Activision por Microsoft

Nueva York. La Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) de Estados Unidos anunció este jueves una demanda para buscar que se paralice la adquisición de Activision Blizzard, una de las mayores firmas de videojuegos del mundo, por parte de Microsoft, una operación valorada en unos 69.000 millones de dólares. Según la FTC, la compra perjudicaría a los consumidores, pues permitiría a Microsoft dañar la competencia en el sector del videojuego al pasar a controlar importantes franquicias desarrolladas por Activision como "Warcraft", "Call of Duty" o "Candy Crush".

A.SAUDÍ CHINA

A.Saudí y China elevan sus relaciones con una asociación estratégica integral

Riad. El rey saudí, Salman bin Abdulaziz al Saud, y el presidente chino, Xi Jinping, firmaron hoy un "acuerdo de asociación estratégica integral", que eleva las relaciones bilaterales entre ambos estados a un nuevo nivel de cooperación, según informó la agencia de noticias oficial saudí SPA. Este acuerdo de asociación estratégica integral establece reuniones entre ambos jefes de Estados cada dos años y abarca proyectos conjuntos en política, economía, tecnología, ciencia y cultura. La nueva relación está a solo un paso del máximo nivel de confianza que otorga el gigante asiático a otro país en cuestión de alianzas internacionales y permite a China ganar influencia en la región árabe.

ÁFRICA HAMBRE

Más de 35 millones de personas pasan hambre en África central y occidental

Dakar. Más de 35 millones de personas (incluyendo 6,7 millones de menores) pasan hambre en África central y occidental a causa del cambio climático, la inseguridad y la subida de precios de los alimentos, una cifra que podría alcanzar un récord histórico de 48 millones el año próximo si no se toman medidas, advirtió hoy la ONU. "El Sahel se tambalea al borde de una catástrofe en toda regla: estamos viendo una reducción de la disponibilidad de alimentos en la mayoría de los países y los precios de los fertilizantes están aumentando", dijo este jueves en un comunicado conjunto de varios organismos de la ONU Robert Guei, coordinador subregional para África occidental de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). EFE

